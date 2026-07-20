20-jähriger Biker nach Horror-Unfall reanimiert

Ein Motorradfahrer (20) war am Sonntag mit seinem nicht zugelassenen Bike von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast geprallt. Dabei überschlug er sich mehrmals und zog schwere Verletzungen zu. Nach erfolgreicher Reanimation wurde er in den Neuromed Campus nach Linz geflogen.
Ein 20-Jähriger aus Mehrnbach fuhr am Sonntag gegen 16.55 Uhr mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad bei Mehrnbach von der Ortschaft Käfermühl kommend in Richtung der Ortschaft Sieber. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Strommast neben der Fahrbahn.
Mehrfach überschlagen
Der 20-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert und überschlug sich mehrfach. Dadurch erlitt er schwere Verletzungen und musste bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von den Ersthelfern reanimiert werden. Nach erfolgreicher Reanimation durch Rettung und Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in den Neuromed Campus nach Linz geflogen.
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