20-jähriger Biker nach Horror-Unfall reanimiert

Ein 20-Jähriger aus Mehrnbach fuhr am Sonntag gegen 16.55 Uhr mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad bei Mehrnbach von der Ortschaft Käfermühl kommend in Richtung der Ortschaft Sieber. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Strommast neben der Fahrbahn.