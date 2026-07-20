Gottschalk: Emotionales Danke nach Krebs-Update

Noch viel wichtiger seien ihm aber die unzähligen Nachrichten, Kommentare und guten Wünsche. „Ich habe alles gelesen und möchte euch von Herzen dafür danken“, schrieb Gottschalk weiter. „Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr in den vergangenen Monaten an mich gedacht habt und mich jetzt mit so viel Wärme, Anteilnahme und Zuversicht begleitet.“