US-Vize JD Vance ist zum vierten Mal Papa geworden

Das Paar hatte die Schwangerschaft im Jänner öffentlich gemacht. Damals bedankten sich die beiden unter anderem auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Weißen Hauses, das sich daraufhin selbst als „familienfreundlichste Regierung aller Zeiten“ bezeichnete. Es ist das erste Kind seit mehr als 150 Jahren, das einem amtierenden US-Vizepräsidenten geboren wurde.



Hier sehen Sie das Posting zur Geburt des Kindes: