„Glücklich und gesund“
US-Vize JD Vance ist zum vierten Mal Papa geworden
US-Vizepräsident JD Vance und seine Ehefrau Usha Vance sind zum vierten Mal Eltern geworden. Sie gaben am Sonntag die Geburt ihres Sohnes Alec Neel Vance auf der Plattform X bekannt.
„Usha und das Baby sind glücklich und gesund, und unsere Kinder sind überglücklich, ihren kleinen Bruder kennenzulernen“, schrieb Vance am Sonntag. Zudem bedankte er sich bei den „unglaublichen Militärärzten und dem Personal“ des Walter Reed Medical Centers und der White House Medical Unit für alles, was sie für die Familie getan hätten.
Das Paar hatte die Schwangerschaft im Jänner öffentlich gemacht. Damals bedankten sich die beiden unter anderem auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Weißen Hauses, das sich daraufhin selbst als „familienfreundlichste Regierung aller Zeiten“ bezeichnete. Es ist das erste Kind seit mehr als 150 Jahren, das einem amtierenden US-Vizepräsidenten geboren wurde.
Hier sehen Sie das Posting zur Geburt des Kindes:
JD und Usha Vance lernten sich vor Jahren an der Elite-Universität Yale kennen, wo beide Jura studierten. Sie sind seit 2014 verheiratet. Ihr erstes Kind, ein Sohn namens Ewan, kam 2017 auf die Welt. Ein weiterer Sohn namens Vivek folgte 2020, ihre Tochter Mirabel 2021. Die Kinder des Paares kommen bei Reisen immer wieder mit.
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