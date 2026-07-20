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Ganz Spanien jubelt

WM-Finale: Dreijähriger stiehlt Helden die Show

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 09:06
Auch Lamine Yamals kleiner Bruder Keyne feierte auf dem Rasen.
Auch Lamine Yamals kleiner Bruder Keyne feierte auf dem Rasen.(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Als Rodri mit dem WM-Pokal in den Mannschaftsbus stieg, ging die Party der Spanier vor den Toren New Yorks weiter. Schon auf dem Rasen hatte Lamine Yamal erst mit Nico Williams und dann mit seinem kleinen Bruder Keyne herumgetobt. Und der Dreijährige stahl den Helden beim Feiern die Show. 

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Der Knirps wurde bei der WM mehrmals im Fernsehen beim Jubeln gezeigt, die Szenen gingen in den sozialen Medien viral. Nach dem WM-Coup der Spanier feierte und spielte er auf dem Rasen – hier die besten Bilder:

(Bild: AP/Seth Wenig)
(Bild: AP/Ashley Landis)
(Bild: AP/Pamela Smith)
(Bild: AP/Seth Wenig)
(Bild: AP/Pamela Smith)
(Bild: AP/Seth Wenig)
(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
(Bild: AP/Pamela Smith)

In der Kabine gab es neben lauter Musik und Riesenflaschen mit Champagner auch eine verkleinerte Kopie des goldenen Pokals für jeden der spanischen Fußball-Weltmeister. Das Empire State Building leuchtete zu Ehren der Iberer in Rot und Gelb.

„Wir haben gefeiert, viele Fotos gemacht und viele Erinnerungen gesammelt. Wir haben kleine Trophäen bekommen, die wirklich cool waren. Wir haben einfach gefeiert - so, wie es ein Weltmeister macht“, berichtete Dani Olmo nach dem 1:0 (0:0, 0:0) gegen Argentinien um den weitestgehend unsichtbaren Superstar Lionel Messi mit einer schweren Goldmedaille um den Hals.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Stolz trugen die Spieler ihr Pokal-Exemplar in mächtigen Koffern durch die Katakomben des Final-Stadions, in dem sie nach einer Machtdemonstration gegen den Titelverteidiger Stunden zuvor das begehrte Original von US-Präsident Donald Trump übergeben bekommen hatten. Und das als erst zweites spanisches Team der Geschichte. Weil die Frauen 2023 Weltmeisterinnen wurden, ist Spanien zudem das erste Land, das beide Titel gleichzeitig hält.

Spanien hat seit 38 Spielen nicht mehr verloren
Trotz Überzahl und großer Überlegenheit musste der nun seit 38 Spielen nicht mehr bezwungene Europameister bis in die Verlängerung warten, ehe Ferran Torres das erlösende Tor schoss (106. Minute) und den zweiten WM-Triumph nach 2010 ermöglichte. „Ich denke, dass wir durch dieses Tor endlich erlöst wurden. Wir alle haben es versucht. Gegen Messi bist du immer nervös, aber wir haben immer an uns geglaubt“, sagte der Profi des FC Barcelona. Zur gleichen Zeit feierten Hunderttausende in Madrid, Barcelona und weiteren spanischen Städten mitten in der Nacht den hochverdienten Triumph.

Torres‘ goldener Schuss war der 20. Versuch für die Spanier – Argentinien hatte zu diesem Zeitpunkt nicht ein einziges Mal aufs Tor von Unai Simón geschossen. „Ich bin sicher, dass wir erst dann wirklich begreifen werden, was wir heute geschafft haben, wenn wir nach Spanien zurückkehren“, sagte der Schlussmann von Athletic Bilbao.

Unai Simon
Unai Simon(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Simón hatte im Verlauf des XXL-Turniers in den USA, Mexiko und Kanada einen Rekord aufgestellt und war 649 Minuten ohne Gegentor geblieben. Spanien kassierte in acht Spielen nur einen Gegentreffer, beim 2:1 im Viertelfinale gegen Belgien. „Diese Spielweise, dieses Niveau und diese Konzentration über acht Spiele hinweg aufrechtzuerhalten – das hat uns den Titel gebracht“, sagte Simón.

Iniesta, Ramos, Casillas: Es gibt eine zweite Weltmeister-Generation
In Südafrika 2010 war Spanien mit nur zwei Gegentoren Weltmeister geworden. Die Mannschaft um Andrés Iniesta, der beim 1:0 im Finale gegen die Niederlande ebenfalls in der Verlängerung traf, Sergio Ramos und Iker Casillas ist nun nicht mehr die einzige goldene Generation spanischer Fußball-Geschichte. „Ein Spiel, das die Geschichte eines Landes und einer Generation für immer verändern wird. Spanien muss das Jahr 2010 nun nicht mehr als einmalige Erinnerung betrachten“, jubelte „Mundo Deportivo“.

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Wie die Legenden damals ließ auch die neue Generation um Rodri, der verdient zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, Yamal oder Marc Cucurella auf den EM-Titel den WM-Sieg folgen. „Wir mussten 16 Jahre auf diesen Moment warten. Ich hoffe, dass wir diesmal nur vier Jahre auf den nächsten Stern warten müssen“, sagte Simón. Er wurde als bester Tormann des Turniers geehrt, Verteidiger Pau Cubarsi bekam die Auszeichnung für den besten Nachwuchsspieler – und nicht etwa der ebenfalls 19 Jahre alte Yamal.

Pau Cubarsi
Pau Cubarsi(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)

Der größte Star in Spaniens Team spielte eine unauffällige WM und erzielte nur ein Tor. Ein Sonderlob von Trainer de la Fuente gab es dennoch, weil sich der Profi des FC Barcelona in den Dienst der Mannschaft stellte und seine Aufgaben erfüllte. „Ich bin ihm ernsthaft dankbar, er hat sich für das Kollektiv geopfert“, sagte der 65-Jährige, der nun der älteste Weltmeister-Trainer der Geschichte ist. „Das ist sehr wichtig in unserem Team. Er hat eine großartige WM gespielt.“ Das freute auch seinen Bruder Keyne …

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