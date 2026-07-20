WM-Finale: Dreijähriger stiehlt Helden die Show

Spanien hat seit 38 Spielen nicht mehr verloren

Trotz Überzahl und großer Überlegenheit musste der nun seit 38 Spielen nicht mehr bezwungene Europameister bis in die Verlängerung warten, ehe Ferran Torres das erlösende Tor schoss (106. Minute) und den zweiten WM-Triumph nach 2010 ermöglichte. „Ich denke, dass wir durch dieses Tor endlich erlöst wurden. Wir alle haben es versucht. Gegen Messi bist du immer nervös, aber wir haben immer an uns geglaubt“, sagte der Profi des FC Barcelona. Zur gleichen Zeit feierten Hunderttausende in Madrid, Barcelona und weiteren spanischen Städten mitten in der Nacht den hochverdienten Triumph.