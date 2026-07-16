Nach WM-Drama: Wie es für Tuchel weitergehen soll

Tuchel bereut nichts

Tuchel bedauert seine taktische Entscheidung nicht. „Man kann das mit einer Million Trainern diskutieren, aber ich muss auf dem Platz eine Entscheidung treffen“, sagte er der BBC. „Ich habe das Spiel analysiert und bin es auf eine bestimmte Art und Weise angegangen, das ist meine Verantwortung. Im Moment bereue ich nichts. Die Mannschaft hat alles gegeben, und wir waren ganz, ganz nah dran.“ Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, das Turnier zu analysieren. „Wir sind gerade ausgeschieden, weil wir ein entscheidendes Spiel verloren haben.“