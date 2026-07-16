Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Engländer berichten

Nach WM-Drama: Wie es für Tuchel weitergehen soll

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.07.2026 09:33
Thomas Tuchel steht nach dem bitteren WM-Aus seiner Engländer heftig unter Kritik.
Thomas Tuchel steht nach dem bitteren WM-Aus seiner Engländer heftig unter Kritik.(Bild: AFP/SHAUN BOTTERILL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Teamchef Thomas Tuchel soll Medienberichten zufolge trotz des Scheiterns im WM-Halbfinale das Vertrauen des englischen Fußballverbands FA haben. Es werde erwartet, dass der deutsche Coach das Team auch zur Heim-EM 2028 führen werde, schrieb unter anderem die BBC kurz nach der Niederlage gegen Argentinien in Atlanta. Tuchel werde wahrscheinlich Trainer bleiben, schrieb die „Times“. England hatte mit dem 1:2 den Finaleinzug verpasst und wartet seit 1966 auf einen WM-Titel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Tuchel war Anfang 2025 als Nationaltrainer verpflichtet worden. Der 52-Jährige hatte seinen Vertrag im vergangenen Februar vorzeitig bis einschließlich der EM-Endrunde in zwei Jahren in England, Schottland, Irland und Wales verlängert. Er steht nach der Niederlage gegen Argentinien aber in der Kritik, nach der 1:0-Führung auf eine zu defensive Taktik gesetzt zu haben.

Lesen Sie auch:
England-Teamchef Thomas Tuchel wird nach dem WM-Drama heftig kritisiert. 
Nach Englands WM-Drama
„Hat den Sieg gekostet!“ Heftige Kritik an Tuchel
16.07.2026
Kritik war riesig
England-Teamchef Tuchel tobt wegen US-Referee
15.07.2026

FA-Geschäftsführer Mark Bullingham äußerte sich direkt nach dem Schlusspfiff nicht konkret zur Vertragssituation Tuchels. „Die Spieler und Thomas haben heute alles gegeben und das Team, die Trainer und der Staff hätten nicht härter während des Turniers arbeiten können“, sagte der Funktionär und sprach ihnen seinen Dank aus.

Tuchel bereut nichts
Tuchel bedauert seine taktische Entscheidung nicht. „Man kann das mit einer Million Trainern diskutieren, aber ich muss auf dem Platz eine Entscheidung treffen“, sagte er der BBC. „Ich habe das Spiel analysiert und bin es auf eine bestimmte Art und Weise angegangen, das ist meine Verantwortung. Im Moment bereue ich nichts. Die Mannschaft hat alles gegeben, und wir waren ganz, ganz nah dran.“ Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, das Turnier zu analysieren. „Wir sind gerade ausgeschieden, weil wir ein entscheidendes Spiel verloren haben.“

Er verteidigte sowohl Strategie, als auch Auswechslungen. „Wir haben auf eine Fünferkette umgestellt, um die Lücken im Zentrum zu schließen und in der Luft stark zu sein“, sagte Tuchel. Man habe nach dem Führungstreffer zu viele Flanken und Chancen zugelassen. „Wir haben versucht, zu helfen, aber natürlich liegt die Verantwortung beim Trainer. Und wenn es nicht gut läuft, ist es leicht zu sagen, dass es falsch war.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.07.2026 09:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
151.132 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
123.049 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
110.262 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1413 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
900 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
791 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Engländer berichten
Nach WM-Drama: Wie es für Tuchel weitergehen soll
Lob für „ewigen“ Messi
Presse rechnet ab! „Weiterer Schmerz für England“
Emotionale WM-Bilder
Buenos Aires steht Kopf, Trauer bei England-Ikonen
Szene nach Abpfiff
Schlag gegen Hinterkopf! Eklat um Jude Bellingham
Nach Englands WM-Drama
„Hat den Sieg gekostet!“ Heftige Kritik an Tuchel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf