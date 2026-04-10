KI-Boom sorgt für Geldregen bei Chipgigant TSMC

Im März, als der Krieg in der Golfregion schon lief, legte der Umsatz um 45 Prozent zu. Der Quartalsbericht deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach KI-Chips in den ersten Wochen des Iran-Krieges weitgehend ungebrochen geblieben ist. Der Konflikt hat die internationalen Schifffahrtsrouten beeinträchtigt und die Öl- und Gaspreise nach oben getrieben. Die Anleger suchen nun nach Hinweisen, ob sich die Folgen des Konflikts auf die Investitionspläne großer Technologiekonzerne auswirken.