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KI-Boom sorgt für Geldregen bei Chipgigant TSMC

Digital
10.04.2026 16:01
So sieht es in einer TSMC-Chipfabrik aus.
So sieht es in einer TSMC-Chipfabrik aus.(Bild: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der wachsende Bedarf an Hochleistungsprozessoren für künstliche Intelligenz (KI) hat dem weltgrößten Chipfertiger TSMC aus Taiwan erneut zu einem überraschend deutlichen Umsatzsprung verholfen.

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Die Erlöse stiegen im ersten Quartal um 35 Prozent auf umgerechnet 30,5 Milliarden Euro, wie der Halbleiterkonzern am Freitag mitteilte. Damit beschleunigte sich das Wachstum im Vergleich zum Jahresschluss 2025 nochmals um mehr als die Hälfte.

Das Unternehmen, das den führenden KI-Chipanbieter Nvidia und den iPhone-Anbieter Apple zu seinen Kunden zählt, reitet seit Längerem auf einer Welle des Erfolgs. Für das laufende Jahr peilt es ein Umsatzplus von etwa 30 Prozent an. Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, baut TSMC seine Produktionskapazitäten massiv aus. Das Investitionsvolumen soll 2026 um 37 Prozent auf 56 Milliarden Dollar (47,9 Milliarden Euro) steigen.

Im März, als der Krieg in der Golfregion schon lief, legte der Umsatz um 45 Prozent zu. Der Quartalsbericht deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach KI-Chips in den ersten Wochen des Iran-Krieges weitgehend ungebrochen geblieben ist. Der Konflikt hat die internationalen Schifffahrtsrouten beeinträchtigt und die Öl- und Gaspreise nach oben getrieben. Die Anleger suchen nun nach Hinweisen, ob sich die Folgen des Konflikts auf die Investitionspläne großer Technologiekonzerne auswirken.

Boomende KI-Ausgaben
TSMC und KI-Kunden wie Nvidia sehen sich wachsender Skepsis gegenüber, ob sie ihre hohen Wachstumsraten halten können. Nach einem explosionsartigen Umsatzanstieg, der Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt und TSMC zum wertvollsten Konzern Asiens gemacht hat, wollen Investoren zunehmend sichergehen, dass die boomenden KI-Ausgaben von Dauer sind.

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TSMC will die vollständigen Zahlen zum ersten Quartal am 16. April vorlegen. Das größte Unternehmen Taiwans fertigt den Großteil der weltweit fortschrittlichsten Halbleiter und profitiert stark vom globalen Wettlauf um den Aufbau von KI-Infrastruktur. Zu den Kunden zählen neben Nvidia auch Advanced Micro Devices (AMD) und Broadcom. Die TSMC-Aktie hat seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent zugelegt und damit die Kursentwicklung vieler wichtiger Abnehmer übertroffen.

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