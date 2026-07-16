Felipe reist mit Letizia & Töchtern zum WM-Finale

Für die spanische Königsfamilie wird das Finale im MetLife Stadium in New Jersey zu einem ganz besonderen Termin. Felipe hatte der Nationalmannschaft bereits vor Wochen hoch und heilig versprochen, im Endspiel auf der Tribüne dabei zu sein, sollten die Spieler tatsächlich den Sprung ins Finale schaffen. Nach dem historischen Halbfinal-Sieg gegen Frankreich muss der König nun Wort halten. Und genau das tut er.