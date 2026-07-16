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William storniert Flug

Felipe reist mit Letizia & Töchtern zum WM-Finale

Royals
16.07.2026 09:42
Die Koffer sind gepackt, allerdings nur auf einer Seite: Die spanischen Royals reisen zum ...
Die Koffer sind gepackt, allerdings nur auf einer Seite: Die spanischen Royals reisen zum WM-Finale, Prinz William muss nach Englands Aus gegen Argentinien umplanen.(Bild: Krone-Collage/EPA/FRANCISCO GOMEZ/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD, AFP/CATHERINE IVILL)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Des einen Freud, des andern Leid: Während für Prinz William der große Traum vom WM-Finale geplatzt ist, sind die spanischen Royals außer sich vor Freude und packen die Koffer. Die Engländer wurden von Argentinien im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Turnier gekickt, der geplante USA-Trip des britischen Thronfolgers erledigte sich damit. Er ist „am Boden zerstört“.

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Für die spanische Königsfamilie wird das Finale im MetLife Stadium in New Jersey zu einem ganz besonderen Termin. Felipe hatte der Nationalmannschaft bereits vor Wochen hoch und heilig versprochen, im Endspiel auf der Tribüne dabei zu sein, sollten die Spieler tatsächlich den Sprung ins Finale schaffen. Nach dem historischen Halbfinal-Sieg gegen Frankreich muss der König nun Wort halten. Und genau das tut er.

Gemeinsam mit Letizia, Leonor und Sofía wird er die „La Roja“ vor Ort anfeuern. Für Royals-Fans dürfte der Familienauftritt fast genauso spannend werden wie das Spiel selbst. Schließlich präsentiert sich die spanische Königsfamilie nur selten bei einem internationalen Sportereignis dieser Größenordnung komplett vereint.

König Felipe, Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía fiebern am 14. Juli 2026 in ...
König Felipe, Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía fiebern am 14. Juli 2026 in Barcelona vor dem Fernseher mit dem spanischen Team gegen Frankreich mit. Jetzt reist die Königsfamilie gemeinsam nach New York, um „La Roja“ beim WM-Finale vor Ort zu unterstützen(Bild: EPA/FRANCISCO GOMEZ/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD)
Pure Emotionen bei den spanischen Royals: Nach dem Einzug ins WM-Finale fallen sich König Felipe ...
Pure Emotionen bei den spanischen Royals: Nach dem Einzug ins WM-Finale fallen sich König Felipe VI., Königin Letizia sowie ihre Töchter Leonor und Sofía jubelnd in die Arme.(Bild: EPA/FRANCISCO GOMEZ/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD)

Die Vorfreude dürfte riesig sein. Schon während des Turniers verfolgten Felipe und seine Familie den Weg der Nationalmannschaft mit großer Begeisterung. Ein Video zeigt den Monarchen, wie er in unermesslichem Jubel ausbricht.

Hier können Sie es sich ansehen: 

Nach dem Halbfinale überschüttete der König die Spieler mit Lob und machte keinen Hehl daraus, wie stolz er auf die Mannschaft ist. Spanien hat sich nicht nur ins Finale gespielt, sondern auch eine ganze Nation hinter sich versammelt.

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Prinz William „am Boden zerstört“ nach Englands WM-Aus
Hätte England das Endspiel erreicht, wäre es möglicherweise zu einem royalen Gipfeltreffen auf den Tribünen gekommen. Prinz William gilt als glühender Fußballfan und reist regelmäßig zu wichtigen Spielen der „Three Lions“. Doch daraus wird nun nichts. Statt eines königlichen Duells zwischen London und Madrid gehört die große Bühne eindeutig den spanischen Royals.

Prinz William hat einer Social-Media-Botschaft eröffnet, dass er nach dem WM-Aus „am Boden zerstört“ sei. 

Hier ist Williams Post eingebunden:

Kurz nach dem Schlusspfiff schrieb er auf X: „Am Boden zerstört. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle unglaublich stolz auf euch. Danke an alle auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier. Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, haben uns alle inspiriert.“ William bezeichnete Thomas Tuchels Mannschaft als „das kompletteste England-Team, das je bei einem Turnier gespielt hat.“ Abschließend erklärte er: „Haltet den Kopf oben.“

Dieses Mal live im Stadion: König Felipe VI., Königin Letizia sowie Prinzessin Leonor und ...
Dieses Mal live im Stadion: König Felipe VI., Königin Letizia sowie Prinzessin Leonor und Infantin Sofía werden das WM-Finale in den USA hautnah miterleben.(Bild: EPA/FRANCISCO GOMEZ/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD)

Für die spanischen Royals wird das WM-Finale somit nicht nur ein Fußballfest, sondern ein Familienmoment vor den Augen der ganzen Welt. Und während William das Endspiel nun von deutlich weiter weg verfolgen muss, sitzen Felipe, Letizia und ihre Töchter dort, wo Geschichte geschrieben wird: mitten im Stadion.

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