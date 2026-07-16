Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder Ärger in Grödig

Laute Mopeds machen Anrainern das Leben zur Hölle

Salzburg
16.07.2026 06:00
Sebastian Mayr-Ziegler zeigt die Spuren am Boden seines Parkplatzes.
Sebastian Mayr-Ziegler zeigt die Spuren am Boden seines Parkplatzes.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Mittlerweile täglich finden illegale Treffen auf dem Privatparkplatz neben dem Fußballstadion in Grödig statt. Nachdem sich der Pächter in der Vergangenheit erfolgreich gegen Sinti und Roma durchsetzen konnte, wehrt er sich nun vergeblich gegen Jugendliche mit ihren Cross-Maschinen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Lärm, Rauch und aufgemotzte Maschinen – erneut muss der Anifer Landwirt Sebastian Mayr-Ziegler um seinen Parkplatz beim Stadion in Grödig kämpfen. Waren es im Frühling noch Sinti und Roma, die die Fläche für illegales Camping missbrauchten, toben sich jetzt jugendliche Drifter ständig auf dem Privatgelände aus.

Zitat Icon

Die Cross-Maschinen hört man bis mitten nach Anif. Auch Deutsche kommen zum Driften hierher.

Sebastian Mayr-Ziegler

„Anrainer aus der Umgebung beschweren sich laufend bei mir“, sagt Mayr-Ziegler zur „Krone“. Täglich tauchen am Parkplatz 16- bis 20-Jährige mit Cross-Maschinen auf. „Die sind oft derart aufgemotzt, dass man es bis mitten nach Anif hört, wenn sie von hier aus wegfahren.“

Komplettes Abriegeln des Platzes nicht möglich
Seinen Parkplatz selbst hat Mayr-Ziegler bestmöglich mit Betonquadern abgesichert. Sinti und Roma schaffen es mit ihren Wohnwagen nicht mehr auf das Gelände. Komplett abzuriegeln ist allerdings nicht möglich. Gleich zwei Fahrschulen zählen zu den Parkplatz-Pächtern, viele Fahrschüler trainieren hier.

Gegen illegale Camper helfen Betonquader.
Gegen illegale Camper helfen Betonquader.(Bild: Andreas Tröster)

Abseits des Fahrschulbetriebs werden beim installierten Schranken immer wieder die Schlösser zerstört. „Mittlerweile habe ich schon einen Vorrat zu Hause“, so Mayr-Ziegler. Neben den deutlich sichtbaren Spuren am Boden lassen die unerwünschten Gäste oft viel Müll am Platz liegen.

Drifter machen dem Parkplatzbesitzer und den Anrainern das Leben schwer.
Drifter machen dem Parkplatzbesitzer und den Anrainern das Leben schwer.(Bild: Markus Tschepp)

Der Landwirt rückt derzeit täglich selbst zu Kontrollrunden aus: „Meistens treffen sich die Drifter zwischen 17 und 18 Uhr. Am Wochenende ist es noch viel schlimmer.“ Immer wieder muss er die Polizei zur Verstärkung rufen.

Lesen Sie auch:
Gemeinsam wurden die 1600-Kilo-Betonbrocken platziert
Beim Stadion in Grödig
Betonbarrikaden gegen ungebetene Parkplatzgäste
27.03.2026
Ungebetene Gäste
Betonwürfel sichern Parkplatz bei Stadion bald ab
23.03.2026
Campen beim Stadion
Sinti und Roma machen Grödigern das Leben schwer
21.03.2026

„Ich hoffe auf mehr Verständnis der jungen Leute“, ärgert sich der Parkplatz-Besitzer. Sollte sich die Situation nicht bessern und auch die aktuellen Anzeigen nicht effektiv genug sein, müsse er wohl mit Besitzstörungsklagen anfangen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
16.07.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
149.558 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
119.952 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
107.021 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1099 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
896 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
790 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf