Laute Mopeds machen Anrainern das Leben zur Hölle

Komplettes Abriegeln des Platzes nicht möglich

Seinen Parkplatz selbst hat Mayr-Ziegler bestmöglich mit Betonquadern abgesichert. Sinti und Roma schaffen es mit ihren Wohnwagen nicht mehr auf das Gelände. Komplett abzuriegeln ist allerdings nicht möglich. Gleich zwei Fahrschulen zählen zu den Parkplatz-Pächtern, viele Fahrschüler trainieren hier.