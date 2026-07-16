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Meistertrainer der 99ers wird demnächst verkabelt

Eishockey
16.07.2026 06:00
Anfang August geht es für die 99ers wieder aufs Eis.
Anfang August geht es für die 99ers wieder aufs Eis.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen bei den 99ers auf Hochtouren. Der Eishockey-Meister startet am kommenden Montag den Ticketverkauf für die Heimspiele in der Champions Hockey League. Für die Fans haben sich die Grazer etwas Spezielles einfallen lassen. Aufs Eis geht es dann Anfang August. Sportchef Philipp Pinter erzählte der „Krone“, was sich noch im Kader tun wird.

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Die Titelfeier von Eishockey-Meister 99ers ist schon eine Zeit her. Während die Villacher bereits am Dienstag mit dem Training am rutschigen Untergrund begonnen haben, lassen sich die Grazer noch etwas Zeit. „Für den 3. und 4. August sind die Leistungstests anberaumt, aufs Eis geht es dann offiziell erstmals am 5. August“, erzählt Sportchef Philipp Pinter der „Krone“.

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