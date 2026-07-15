Tauern und Walserberg werden wieder zu Nadelöhren

Die nächste Urlauberwelle rollt Richtung Süden. Für Salzburg bedeutet das vor allem auf der A10 und am Walserberg dichten Verkehr, lange Kolonnen und Wartezeiten. Gleichzeitig kommen bereits die ersten Urlauber wieder zurück.
Salzburg steht vor dem nächsten Stauwochenende. Mit dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande nimmt der Reiseverkehr Richtung Süden weiter zu. Eng dürfte es vor allem auf der A10 werden: Vor der Mautstelle St. Michael und in den Tunnelbereichen rechnet der ÖAMTC mit längeren Verzögerungen. Auch auf der A1 vor dem Walserberg drohen Kolonnen.
Dazu kommt bereits der Rückreiseverkehr Richtung Deutschland, der vor allem am Samstagnachmittag und am Sonntag spürbar werden dürfte. Ausweichfahrten durch Orte sind nur eingeschränkt möglich: Die Abfahrts- und Durchfahrtssperren für den Transitverkehr bleiben aufrecht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.