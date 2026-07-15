Tauern und Walserberg werden wieder zu Nadelöhren

Salzburg steht vor dem nächsten Stauwochenende. Mit dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande nimmt der Reiseverkehr Richtung Süden weiter zu. Eng dürfte es vor allem auf der A10 werden: Vor der Mautstelle St. Michael und in den Tunnelbereichen rechnet der ÖAMTC mit längeren Verzögerungen. Auch auf der A1 vor dem Walserberg drohen Kolonnen.