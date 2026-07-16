Vermisste Person: Große Suchaktion im Almkanal

Stundenlanger Einsatz in der Nacht auf Donnerstag in Salzburg-Gneis: Wasserrettung, Berufsfeuerwehr und Polizei suchten im Almkanal nach einer Person. Diese soll bei der Surferwelle ins Wasser gegangen und anschließend nicht mehr aufgetaucht sein.
Ein Großeinsatz hat in der Nacht auf Donnerstag zahlreiche Einsatzkräfte nach Salzburg-Gneis geführt. Wasserrettung, Berufsfeuerwehr und Polizei suchten im Almkanal nach einer Person, die nach ersten Erkenntnissen am Mittwochabend verschwunden sein soll.
Ausgelöst wurde die Suchaktion durch Bekannte der vermissten Person. Sie berichteten, beobachtet zu haben, wie diese bei der Surferwelle in den Almkanal stieg und anschließend nicht mehr auftauchte. Daraufhin setzten sie den Notruf ab.
Die Einsatzkräfte suchen den Almkanal seither großräumig ab. Während Mitglieder der Wasserrettung den Kanal durchschwimmen, werden auch die Wehranlagen kontrolliert und abgetaucht. Ob die Person gefunden wurde oder was sich genau ereignet hat, ist derzeit noch unklar.
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