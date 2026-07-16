Leerstandsabgabe: Gemeinde muss Geld zurückzahlen

Aufregung um Leerstandsabgabe in Ehrenhausen an der Weinstraße (Steiermark): Ein Wohnungsbesitzer zog bis vors Landesverwaltungsgericht – und siegte. Das harte Urteil des betroffenen Bürgermeisters: „Das Gesetz ist ein Flop und gehört repariert!“
Jede Gemeinde in der Steiermark kann für sich entscheiden, ob sie die Wohnungsleerstandsabgabe einhebt oder nicht. Vor allem Spekulanten sollte damit ein Riegel vorgeschoben werden. Für andere jedoch, welche einfach keinen Mieter für ihr Eigentum finden, ist sie ein absolutes Ärgernis. Ein Unternehmer aus Wien ist nun erfolgreich vors Landesverwaltungsgericht gezogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.