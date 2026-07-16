Leerstandsabgabe: Gemeinde muss Geld zurückzahlen

Jede Gemeinde in der Steiermark kann für sich entscheiden, ob sie die Wohnungsleerstandsabgabe einhebt oder nicht. Vor allem Spekulanten sollte damit ein Riegel vorgeschoben werden. Für andere jedoch, welche einfach keinen Mieter für ihr Eigentum finden, ist sie ein absolutes Ärgernis. Ein Unternehmer aus Wien ist nun erfolgreich vors Landesverwaltungsgericht gezogen.