Innsbrucks Wohn-Joker für Lehrlinge und Studenten

Nicht einmal WG-Zimmer sind in Innsbruck günstig. Wer eines um 500 Euro in einer Drei-Zimmer-Wohnung ergattert, kann schon zufrieden sein. Auf diese Weise wird Familien viel Wohnraum entzogen, denn 1500 Euro Miete können die wenigsten bezahlen. Um hier gegenzusteuern, hat die Stadt Innsbruck ein neues Kooperationsmodell ins Leben gerufen.