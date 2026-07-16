Innsbrucks Wohn-Joker für Lehrlinge und Studenten

Mit einem österreichweit neuartigen Kooperationsmodell rückt die Stadt Innsbruck der Wohn-Not zu Leibe. Studenten und Lehrlinge wohnen in einem neuen WG-Gebäude Tür an Tür – zu einem konkurrenzlosen Preis.
Nicht einmal WG-Zimmer sind in Innsbruck günstig. Wer eines um 500 Euro in einer Drei-Zimmer-Wohnung ergattert, kann schon zufrieden sein. Auf diese Weise wird Familien viel Wohnraum entzogen, denn 1500 Euro Miete können die wenigsten bezahlen. Um hier gegenzusteuern, hat die Stadt Innsbruck ein neues Kooperationsmodell ins Leben gerufen.
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