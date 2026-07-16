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„Zugang verwehrt“

Rätsel um Wrackteile eines abgestürzten Fliegers

Salzburg
16.07.2026 05:00
Ein Traktor brachte den verbrannten Motor des abgestürzten Flugzeugs weg .
Ein Traktor brachte den verbrannten Motor des abgestürzten Flugzeugs weg .(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Vier Menschen starben beim Absturz einer Robin DR400/180 in Wald im Pinzgau (Salzburg) vor einem Jahr. Jetzt kritisieren Ermittler des Bundes in ihrem ersten Zwischenbericht die Staatsanwaltschaft Salzburg. Ihnen sei der Zugang zum Flugzeug-Wrack verwehrt worden. Doch die Anklagebehörde wehrt sich gegen diese Vorwürfe.

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Mehr als ein Jahr ist vergangen, nachdem am 5. Juli 2025 ein einmotoriges Leichtflugzeug der Marke Robin DR400/180 in den Wäldern von Wald im Pinzgau abgestürzt und verbrannt war: Der Pilot (59) und drei Insassen – ein Vater (70), sein Sohn (33) und dessen Freundin (33) – ließen ihr Leben. Sie stammten aus Bayern und starteten vom Flugplatz Oberschleißheim einen Rundflug, der zu einer Tragödie wurde.

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