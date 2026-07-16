Rätsel um Wrackteile eines abgestürzten Fliegers

Mehr als ein Jahr ist vergangen, nachdem am 5. Juli 2025 ein einmotoriges Leichtflugzeug der Marke Robin DR400/180 in den Wäldern von Wald im Pinzgau abgestürzt und verbrannt war: Der Pilot (59) und drei Insassen – ein Vater (70), sein Sohn (33) und dessen Freundin (33) – ließen ihr Leben. Sie stammten aus Bayern und starteten vom Flugplatz Oberschleißheim einen Rundflug, der zu einer Tragödie wurde.