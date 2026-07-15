Über 1,6 Mio. Fußball-Fans sahen Halbfinale im ORF

Das erste Halbfinal-Spiel bei der Fußball-WM hat dem ORF am Dienstagabend eine sehr große Zuseherschaft beschert. Im Schnitt 1,66 Mio. Menschen verfolgten das Aufeinandertreffen von Spanien und Frankreich auf ORF 1 ab 21 Uhr. In Halbzeit zwei steigerte sich die Zuseherzahl minimal auf durchschnittlich 1,67 Mio. Fußballfans.