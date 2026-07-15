Maskierter Mann überfällt Tankstelle und flüchtet

Täter mit Beute auf der Flucht

Nachdem die Angestellte das Geld übergeben hatte, ergriff der Räuber mit seiner Beute die Flucht. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr ausgeforscht werden. Die Tankstellenmitarbeiterin blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.