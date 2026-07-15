Maskierter Mann überfällt Tankstelle und flüchtet

Dienstagabend ist es in Wien-Liesing zu einem brutalen Raubüberfall bei einer Tankstelle gekommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Der vermeintlich bewaffnete Täter ist weiter flüchtig.
Kurz vor 21.40 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter die Tankstelle. Vermummt und mit einer laut Polizei vermeintlich echten Schusswaffe zwang er die Mitarbeiterin, ihm das gesamte Bargeld aus der Kassa auszuhändigen.
Täter mit Beute auf der Flucht
Nachdem die Angestellte das Geld übergeben hatte, ergriff der Räuber mit seiner Beute die Flucht. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr ausgeforscht werden. Die Tankstellenmitarbeiterin blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.
Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01/31310 57800 entgegengenommen.
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