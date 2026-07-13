Regierung hält an eigenem Social-Media-Verbot fest

„Bleiben bei unserem nationalen Ansatz“

Doch warten will man auf die EU trotzdem nicht. „Kinder und Jugendliche brauchen jetzt Schutz. Die Vorlage eines Gesetzesentwurfs bis Ende Sommer bzw. Anfang Herbst 2026 ist aber immer noch sehr lange hin“, ist auch Kritik herauszuhören. Und das, obwohl die Regierung ja selbst säumig ist: Immerhin hatte Medienminister Andreas Babler ein Social-Media-Verbot bis zum Sommer angekündigt. Aktuell laufen aber noch die letzten Abstimmungen. Weil man dennoch von einem zeitnahen Ergebnis ausgeht,„bleiben wir bei unserem nationalen Ansatz, solange es keine geltende Regelung auf EU-Ebene gibt“, so Pröll.