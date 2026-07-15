Olmo unschlagbar – deutsche Freundin wusste es

Die Szene illustriert das gesamte Match recht gut. Egal, wie sehr die Franzosen zu doppeln, zu trippeln oder, diesfalls, zu quarteln (gibt‘s den Ausdruck?) versuchten – ein spanisches Bein war irgendwie immer früher am Ball. Wiederholt bekam Olmo, obwohl von zwei, drei Gegenspielern umringt, von Goalie Unai Simon den Ball in die Mitte (an sich im Spielaufbau verpönte Zone) zugeschanzt. Hochriskant. Olmo (wie auch Rodri, Fabian Ruiz und allen anderen Spaniern) war‘s in der Regel wurscht. Der Raum konnte nicht zu eng sein, als dass ihm nicht eine Lösung einfiel und er doch noch einen halbwegs schlüssigen Pass anbrachte.