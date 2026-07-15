Sieg gegen Perelygina! Grabher im Viertelfinale

„Es war ein sehr, sehr hartes Match. Ich habe meine Chancen genutzt, das war wichtig“, sagte Grabher im ORF-Interview und verwies darauf, dass es gegen eine Trainingspartnerin nicht leicht sei. „Wir kennen uns sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr schwierig. Natürlich verspürt man gegen andere Österreicherinnen mehr Druck. Das muss man ausschalten können, das habe ich am Anfang nicht geschafft.“ Perelygina betonte, zu viele Chancen liegengelassen zu haben.