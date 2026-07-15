Aquaplaning auf Autobahn: Duo bei Crash verletzt

Ein Verkehrsunfall wegen Aquaplaning auf der A12 Inntalautobahn hat am frühen Mittwochmorgen zu einer Sperre der Ausfahrt Innsbruck-Ost geführt. Ein Pkw war zunächst gegen einen Anpralldämpfer und dann gegen die Leitschiene gekracht. Die beiden Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren erlitten Verletzungen.