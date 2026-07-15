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Kontrolle verloren

Aquaplaning auf Autobahn: Duo bei Crash verletzt

Tirol
15.07.2026 13:47
Der Unfall ereignete sich bei der Ausfahrt Innsbruck-Ost.
Der Unfall ereignete sich bei der Ausfahrt Innsbruck-Ost.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein Verkehrsunfall wegen Aquaplaning auf der A12 Inntalautobahn hat am frühen Mittwochmorgen zu einer Sperre der Ausfahrt Innsbruck-Ost geführt. Ein Pkw war zunächst gegen einen Anpralldämpfer und dann gegen die Leitschiene gekracht. Die beiden Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren erlitten Verletzungen.

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Laut Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor 4.30 Uhr. Der 17-jährige Einheimische, der in Begleitung eines Russen (18) war, fuhr mit seinem Pkw auf der A12 Inntalautobahn in Richtung Arlberg.

„Im Bereich der Ausfahrt Innsbruck-Ost wollte der Lenker vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark und der 17-Jährige verlor aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug“, schildern die Ermittler.

Am Auto entstand Totalschaden.
Am Auto entstand Totalschaden.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)

Der Pkw prallte daraufhin zunächst gegen den Anpralldämpfer bei der Ausfahrt, drehte sich anschließend um die eigene Achse und kam nach rund zehn Metern an der Leitschiene zum Stillstand.

Insassen mit Rettung in die Klinik
Sowohl der 17-jährige Fahrer als auch sein 18-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden beide mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zudem wurde die Leiteinrichtung beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden. 

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Mit der Rettung wurde der Lenker ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).
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Ausfahrt musste gesperrt werden
Wegen des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten musste die Ausfahrt Innsbruck-Ost in Fahrtrichtung Westen von 4.25 Uhr bis 5.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde während dieser Zeit entsprechend umgeleitet.

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