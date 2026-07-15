Trump auf Droh-Plakat im Sarg: „Werden ihn töten“

US-Präsident Donald Trump im Sarg liegend – das ist das Motiv eines Propagandaplakats in der iranischen Hauptstadt Teheran. Darunter steht die Drohung: „Wir werden Trump töten“. Iranische Politiker fordern Rache für die Tötung von Irans früherem obersten Führer Ajatollah Ali Khamenei.
Das Plakat zeigt Trump mit zerzausten Haaren, gefalteten Händen und einem Anzug mit roter Krawatte und aufgeplatztem Hemd. Bei öffentlichen Auftritten trägt der US-Präsident tatsächlich oft einen dunklen Anzug mit einer Krawatte in dieser Farbe. Auf Persisch und Englisch steht darunter auf der Fassade „Wir werden Trump töten“, wie Fotos der Nachrichtenagentur AP zeigen.
Hintergrund dieser Drohung sind Vergeltungsrufe der iranischen Staatsführung für den im Februar getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Khamenei. Er wurde in der Nacht auf Freitag mehr als vier Monate nach seinem Tod in der nordöstlichen Pilgermetropole Mashhad bestattet.
Auch iranische Politiker hatten am Montag Rache für den Religionsführer gefordert. Khamenei kam am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz ums Leben.
Ein Großteil der Iranerinnen und Iraner steht nicht hinter den Racheforderungen der erzkonservativen Staatsspitze. Viele Menschen im Land sind müde vom Krieg und den wirtschaftlichen Folgen, die Irans Gesellschaft massiv unter Druck gesetzt haben.
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