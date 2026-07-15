Trump auf Droh-Plakat im Sarg: „Werden ihn töten“

Das Plakat zeigt Trump mit zerzausten Haaren, gefalteten Händen und einem Anzug mit roter Krawatte und aufgeplatztem Hemd. Bei öffentlichen Auftritten trägt der US-Präsident tatsächlich oft einen dunklen Anzug mit einer Krawatte in dieser Farbe. Auf Persisch und Englisch steht darunter auf der Fassade „Wir werden Trump töten“, wie Fotos der Nachrichtenagentur AP zeigen.