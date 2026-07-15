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Iraner fordern Rache

Trump auf Droh-Plakat im Sarg: „Werden ihn töten“

Außenpolitik
15.07.2026 13:43
Auf dem Propaganda-Plakat in Teheran liegt US-Präsident Donald Trump in einem Sarg.
Auf dem Propaganda-Plakat in Teheran liegt US-Präsident Donald Trump in einem Sarg.(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
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Von krone.at

US-Präsident Donald Trump im Sarg liegend – das ist das Motiv eines Propagandaplakats in der iranischen Hauptstadt Teheran. Darunter steht die Drohung: „Wir werden Trump töten“. Iranische Politiker fordern Rache für die Tötung von Irans früherem obersten Führer Ajatollah Ali Khamenei.

 

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Das Plakat zeigt Trump mit zerzausten Haaren, gefalteten Händen und einem Anzug mit roter Krawatte und aufgeplatztem Hemd. Bei öffentlichen Auftritten trägt der US-Präsident tatsächlich oft einen dunklen Anzug mit einer Krawatte in dieser Farbe. Auf Persisch und Englisch steht darunter auf der Fassade „Wir werden Trump töten“, wie Fotos der Nachrichtenagentur AP zeigen.

Hintergrund dieser Drohung sind Vergeltungsrufe der iranischen Staatsführung für den im Februar getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Khamenei. Er wurde in der Nacht auf Freitag mehr als vier Monate nach seinem Tod in der nordöstlichen Pilgermetropole Mashhad bestattet.

Ein großes Propagandaplakat in der iranischen Hauptstadt Teheran zeigt US-Präsident Donald Trump ...
Ein großes Propagandaplakat in der iranischen Hauptstadt Teheran zeigt US-Präsident Donald Trump in einem Sarg.(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Auch iranische Politiker hatten am Montag Rache für den Religionsführer gefordert. Khamenei kam am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz ums Leben.

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