Nach Schreien folgte Blutbad: Männer verletzt

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Was genau hinter der Eskalation steckt, ist noch Gegenstand intensiver Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat den Fall übernommen und versucht nun, die Hintergründe der folgenschweren Auseinandersetzung zu klären. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, kann sich – auf Wunsch auch anonym – unter 01/31310-57800 beim Landeskriminalamt Wien melden.