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Nach Schreien folgte Blutbad: Männer verletzt

Wien
15.07.2026 13:51
Nach der Messer-Attacke in Favoriten rückten Polizei und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz ...
Nach der Messer-Attacke in Favoriten rückten Polizei und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz aus. Zwei Männer wurden schwer verletzt. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schockierende Szenen spielten sich am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr in Wien-Favoriten ab: In der Senefeldergasse wurde die Polizei zu einem dramatischen Messer-Vorfall gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, lagen dort zwei Männer mit schweren Verletzungen am Boden.

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Ein 20-Jähriger wurde bei der Attacke an Armen und einem Bein durch Schnitte und Stiche verletzt. Besonders dramatisch war die Lage bei einem 23-Jährigen: Er erlitt eine Stichverletzung im Oberkörperbereich und schwebte zunächst in akuter Lebensgefahr.

23-Jähriger wieder außer Lebensgefahr
Die Rettungskräfte der Berufsrettung Wien waren rasch zur Stelle, versorgten die beiden Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Mittlerweile gibt es zumindest eine vorsichtige Entwarnung: Der 23-Jährige ist außer Lebensgefahr.

Nach der Tat herrschte in der Gasse Aufregung. Passanten schilderten den einschreitenden Polizisten, dass sie die blutige Auseinandersetzung selbst nicht mitangesehen hätten. Sie hätten jedoch lautes Geschrei gehört und wenig später beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher mit einem Messer in der Hand vom Tatort davonlief.

Täter konnten vorerst entkommen
Sofort wurde eine Fahndung gestartet. Kräfte der Bereitschaftseinheit Wien und der Polizeidiensthundeeinheit durchkämmten die Umgebung – doch die Verdächtigen konnten vorerst entkommen.

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise
Was genau hinter der Eskalation steckt, ist noch Gegenstand intensiver Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat den Fall übernommen und versucht nun, die Hintergründe der folgenschweren Auseinandersetzung zu klären. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, kann sich – auf Wunsch auch anonym – unter 01/31310-57800 beim Landeskriminalamt Wien melden.

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