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Europacup-Quali-Eklat

„Inakzeptabel!“ Elfer-Chaos, Tumulte, dann Polizei

Fußball International
17.07.2026 13:51
Dramatische Szenen in der ersten Runde der Europacup-Qualifikation.
Dramatische Szenen in der ersten Runde der Europacup-Qualifikation.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/X)
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Aufregung nach einer umstrittenen Elfmeterentscheidung in der ersten Runde der Qualifikation zur Conference League. Auf den folgenschweren Pfiff des Schiedsrichters folgten nämlich heftige Tumulte. 

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Dramatische Szenen in der Europacup-Qualifikation! In der Nachspielzeit der Partie Hamrun Sparta aus Malta gegen NSI Runavik (Farör Inseln) entschied Schiedsrichter Jeremy Müller auf Elfmeter. Allerdings war die Entstehungsgeschichte äußerst umstritten.

Hamrun-Kapitän Emerson hatte sich kurz zuvor den Ball zum Abstoß bereitgelegt, da er davon ausgegangen war, dass das Spielgerät zuvor die Torauslinie passiert hatte. Allerdings hatte der Unparteiische das Spiel nicht unterbrochen – weshalb er sich nun dazu gezwungen sah, auf den Elferpunkt zu zeigen.

Polizei musste aktiv werden
Es folgten heftige Proteste und schließlich der Elfmeter, der zudem die Entscheidung im Duell der beiden Teams bedeutete. Nach einem 1:1 im Hinspiel bedeutete der verwandelte Strafstoß den 2:1-Rückspielsieg für Runavik. 

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Entsprechend groß waren Frust und Empörung bei den Maltesern. Emerson ließ sich unter Tränen auswechseln. Spieler und Offizielle bedrängten nach Schlusspfiff den Schiedsrichter, der schließlich unter Polizeischutz vom Platz gebracht werden musste. 

Auch das gegnerische Team musste im Stadion ausharren, bis zusätzliche Sicherheitskräfte Spielern und Betreuern eine sichere Heimreise gewähren konnten. Die Aufregung bei den Spartans kannte hingegen keine Grenzen mehr. „Das ist inakzeptabel“, tobte Klubchef Marcel Bonnici und sieht sich durch TV-Bilder der Szene bestätigt: „Auf diesem Niveau erwartet man eine gute Schiedsrichter-Leistung. Es ist unglaublich, dass der Linienrichter seine Fahne nicht gehoben hat.“ 

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