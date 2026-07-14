Ein Fünftel mehr Immobilien-Transaktionen

Aufwärtstrend hält an

Nach schwachen Jahren am Wohnmarkt setzt sich damit der bereits seit Jahresende 2025 zu beobachtende Aufwärtstrend heuer fort. Auch mehrere Banken berichteten zuletzt über eine Zunahme bei den Neuvergaben von Wohnkrediten. Dass der Immobilienmarkt wieder in Schwung kommt, freut auch andere Sparten, werden doch so etwa Investitionen am Bau oder in der Möbelbranche ausgelöst.