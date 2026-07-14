Ein Fünftel mehr Immobilien-Transaktionen

Nach der Flaute der vergangenen Jahre kommt der Immobilienmarkt zunehmend in Schwung: Die Käufe und Verkäufe von Wohnimmobilien stiegen im ersten Halbjahr 2026 bundesweit um 23,4 Prozent an, in Oberösterreich lag das Plus bei einem knappen Fünftel.
Es wird wieder mehr investiert: Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Anzahl der Transaktionen – also Käufe und Verkäufe – von Wohnimmobilien bundesweit um 23,4 Prozent an. Auch Oberösterreich verzeichnete ein großes Plus von fast einem Fünftel (17,8 Prozent), hinkt im Bundesländer-Vergleich aber hinterher, wie eine Auswertung der Immobilienfirma IMMOunited zeigt. Das stärkste Wachstum an Immobilien-Bewegungen hat die Steiermark mit 34 Prozent – siehe Grafik.
Aufwärtstrend hält an
Nach schwachen Jahren am Wohnmarkt setzt sich damit der bereits seit Jahresende 2025 zu beobachtende Aufwärtstrend heuer fort. Auch mehrere Banken berichteten zuletzt über eine Zunahme bei den Neuvergaben von Wohnkrediten. Dass der Immobilienmarkt wieder in Schwung kommt, freut auch andere Sparten, werden doch so etwa Investitionen am Bau oder in der Möbelbranche ausgelöst.
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