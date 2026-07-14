27-Jähriger stoppt Zwangsverkauf mit Gewalt

Das Auto seiner Ex-Lebensgefährtin und Kindsmutter war bereits gepfändet worden und hätte verkauft werden sollen. Doch ein 27-Jähriger legte sich quer, verletzte und nötigte dabei einen Sachverständigen, der gerade den Motorraum inspizieren wollte. Dafür setzte es am Montag in Steyr eine Haftstrafe.
Auto weg? Da kann man schon einmal rot sehen. So auch ein 27-Jähriger, der dafür am Montag am Landesgericht Steyr verurteilt wurde. Der Österreicher, der bereits zweimal wegen Körperverletzung und einmal wegen versuchter Wilderei verurteilt worden war, kam gerade zurecht, als der gepfändete Seat Ibiza seiner Ex-Lebensgefährtin versteigert werden sollte.
„Hier wird heute nichts verkauft“
Ein Sachverständiger, ein Gerichtsvollzieher und ein Interessent waren gerade vor Ort und inspizierten das unversperrt am Straßenrand abgestellte Auto, als die Situation eskalierte: „Der Verurteilte hat die Stange genommen, die die Motorhaube hochhält, und sie dem Sachverständigen auf die Finger gedrückt“, so Christine Forstinger, Sprecherin des Landesgericht Steyr. Zum Glück konnte der seine Hand trotzdem schnell herausziehen, bevor der 27-Jährige mit den Worten „Hier wird heute nichts verkauft“ die Motorhaube zuwarf.
Urteil nicht rechtskräftig
Im Anschluss brauste der Mann mit dem Auto, das einmal seiner Kindsmutter gehört hatte, davon, und deponierte es bei seinen Eltern. Am Montag wurde der rabiate Mann zu sieben Monaten, davon zwei unbedingt verurteilt. Weil keine der beiden Seiten bisher eine Stellungnahme abgab, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.