27-Jähriger stoppt Zwangsverkauf mit Gewalt

„Hier wird heute nichts verkauft“

Ein Sachverständiger, ein Gerichtsvollzieher und ein Interessent waren gerade vor Ort und inspizierten das unversperrt am Straßenrand abgestellte Auto, als die Situation eskalierte: „Der Verurteilte hat die Stange genommen, die die Motorhaube hochhält, und sie dem Sachverständigen auf die Finger gedrückt“, so Christine Forstinger, Sprecherin des Landesgericht Steyr. Zum Glück konnte der seine Hand trotzdem schnell herausziehen, bevor der 27-Jährige mit den Worten „Hier wird heute nichts verkauft“ die Motorhaube zuwarf.