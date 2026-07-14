Neuer Verkehrsknoten für 10.000 Fahrgäste ab 2033

Zusätzliche Gleise ab 2033/34

Im jüngsten Verkehrsausschuss bestätigte Bernd Schweiger von der ÖBB-Infrastruktur AG – wie berichtet -, dass der Zeitplan für den Ausbau der Westbahnstrecke eingehalten werden soll. Demnach stehen mit dem Fahrplanwechsel 2033/34 die zusätzlichen Gleise wie geplant zur Verfügung. Gleichzeitig soll auch die neue Haltestelle im Bereich Franckviertel/Lastenstraße ihren Betrieb aufnehmen – damit entsteht mitten in Linz ein neuer zentraler Umsteigepunkt für den öffentlichen Verkehr. Die neue Station wird Züge der Westbahn und der Summerauerbahn mit dem städtischen Öffi-Netz verknüpfen.