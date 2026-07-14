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Neuer Verkehrsknoten für 10.000 Fahrgäste ab 2033

Oberösterreich
14.07.2026 10:01
Hier die erste grobe visuelle Darstellung, wie der neue Verkehrsknoten an der Lastenstraße im ...
Hier die erste grobe visuelle Darstellung, wie der neue Verkehrsknoten an der Lastenstraße im Franckviertel aussehen könnte.(Bild: ÖBB Infra)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Mehr als 3,6 Milliarden Euro fließen in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Linz. Einer der wichtigsten Bausteine entsteht dabei in der Lastenstraße: Dort soll bis 2033 ein neuer Verkehrsknoten entstehen, an dem Bahn, S-Bahn und Bus zusammenlaufen. Die Pläne liegen bereits am Tisch.

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Mehr als 3,6 Milliarden Euro fließen in den kommenden Jahren in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Linz. Die ÖBB investieren alleine 2,465 Milliarden Euro – darunter 1,5 Milliarden für den viergleisigen Ausbau Richtung Wels und weitere 630 Millionen Euro zwischen Kleinmünchen und Hauptbahnhof. Hinzu kommen 939 Millionen Euro für die Regional-Stadtbahn sowie 241 Millionen Euro für neue Buslinien. Ein zentraler Baustein dieser Öffi-Offensive entsteht in der Lastenstraße. Der seit vielen Jahren geplante Verkehrsknoten nimmt endlich konkrete Formen an.

Zusätzliche Gleise ab 2033/34 
Im jüngsten Verkehrsausschuss bestätigte Bernd Schweiger von der ÖBB-Infrastruktur AG – wie berichtet -, dass der Zeitplan für den Ausbau der Westbahnstrecke eingehalten werden soll. Demnach stehen mit dem Fahrplanwechsel 2033/34 die zusätzlichen Gleise wie geplant zur Verfügung. Gleichzeitig soll auch die neue Haltestelle im Bereich Franckviertel/Lastenstraße ihren Betrieb aufnehmen – damit entsteht mitten in Linz ein neuer zentraler Umsteigepunkt für den öffentlichen Verkehr. Die neue Station wird Züge der Westbahn und der Summerauerbahn mit dem städtischen Öffi-Netz verknüpfen.

Herzstück ist dabei die umgebaute Bahnunterführung in der Lastenstraße, die künftig auch von der neuen leistungsstarken O-Bus-Linie 48 genutzt wird. Für Fahrgäste sollen dadurch deutlich kürzere Umsteigewege und schnellere Verbindungen innerhalb der Stadt entstehen.

(Bild: ÖBB Infra)

S-Bahn-Takt wird auf 15 Minuten verdichtet
Rund 10.000 Passagiere täglich erwarten die Planer an der Haltestelle im Franckviertel. Gemeinsam mit einem auf 15 Minuten verdichteten S-Bahn-Takt soll der neue Verkehrsknoten zu einem wichtigen Baustein der Linzer Öffi-Offensive werden. Noch offen ist der Name der Station. Die derzeit verwendete Bezeichnung „Linz Franckviertel/Lastenstraße“ gilt lediglich als Arbeitstitel. Für den künftig zweitgrößten ÖBB-Halt der Landeshauptstadt nach dem Hauptbahnhof wird noch nach einem einprägsameren Namen gesucht. 

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