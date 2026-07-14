Jetzt brennen Felder, Wiesen, Wälder und Maschinen

Am Dienstagmorgen rückten drei Feuerwehren um kurz vor fünf Uhr früh aus, weil in einem Wald eine 650 Quadratmeter große Fläche brannte. „Eine Löschleitung wurde in das betroffene Waldstück gelegt und der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden“, sind die Einsatzkräfte erleichtert, dass alles gut ausgegangen ist. Da zu dieser Zeit noch kein Wind ging, ließen sich die Flammen rasch „einfangen“ und die Helfer rückten gleich mit einem 9000-Liter-Tank an.