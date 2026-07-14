Jetzt brennen Felder, Wiesen, Wälder und Maschinen

Die Wiesen und Wälder sind ausgedörrt, auf den staubtrockenen Weizenfeldern ist die Erntesaison voll im Gange. „Hochsaison“ für Flurbrände und in Flammen aufgehende Erntegeräte. Meist können Florianis nur noch die Ausbreitung der Feuer bekämpfen. In einem Fall sucht nun sogar die Polizei nach einem wohl unbewussten Brandstifter.
Am Dienstagmorgen rückten drei Feuerwehren um kurz vor fünf Uhr früh aus, weil in einem Wald eine 650 Quadratmeter große Fläche brannte. „Eine Löschleitung wurde in das betroffene Waldstück gelegt und der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden“, sind die Einsatzkräfte erleichtert, dass alles gut ausgegangen ist. Da zu dieser Zeit noch kein Wind ging, ließen sich die Flammen rasch „einfangen“ und die Helfer rückten gleich mit einem 9000-Liter-Tank an.
Chefs rückten mit aus
In Burgkirchen ließen Feuerwehrleute alles liegen und stehen, als sie gerade mit dem Aufbau der Zelte zum 4-Bezirke-Jugendlager beschäftigt waren. 30 Helfer, darunter Bezirksfeuerwehrkommanant Franz Baier und Abschnitts-Kdo Hermann Feichtenschlager, fuhren zum „Brand landwirtschaftliches Objekt“. Es stellte sich heraus, dass eine Ballenpresse in Vollbrand stand. Diese ist ruiniert, doch das Ausbreiten der Flammen wurde verhindert.
Rettungsversuch vergeblich
In Pierbach hatte ein Bauer noch versucht, seinen brennenden Mähtraktor mit einem Handfeuerlöscher zu retten – vergeblich. Er wurde ein Raub der Flammen. Und in Lichtenau im Mühlkreis fing ein Traktor Feuer.
Auch in Diersbach und Esternberg waren am Dienstagnachmittag noch Felder in Brand geraten. In Diersbach ging noch dazu knapp eine Stunde nach „Brand aus“ wieder eine Landmaschine in Flammen auf.
Tschick brandgefährlich
Zwei weitere Brände waren nicht durch große brennende Maschinen entstanden. So war schon am Montag der Mittelstreifen der A 7 bei Engerwitzdorf vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette in Brand geraten. Am Dienstag waren in Neumarkt im Mühlkreis 70 Kameraden im Einsatz, weil ein Feld durch eine Kippe in Brand geraten war. Die Polizei sucht nun nach dem Lenker eines weißen oder grauen Kombis mit LL-Kennzeichen, der dort gegen 11.20 Uhr vorbeigefahren war.
Rauchen und Feuer streng verboten
Auch Glasscherben oder Aludosen, die sich erhitzen oder wie ein Brennglas wirken, sind brandgefährlich. Bei Erntemaschinen reicht teils schon die Hitzeentwicklung des Motors oder der Abgasanlage, um Stroh oder Heu zu entzünden. In ganz Oberösterreich gelten inzwischen Waldbrandverordnungen. Diese verbieten bei Strafdrohung jedes Entzünden von Feuer, das Rauchen sowie das Hantieren mit offenem Feuer und Licht.
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