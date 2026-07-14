Ehemann saß daneben, während seine Frau verblutete

Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.



Weitere Ansprechpartner:

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. hier Hilfe und Informationen: