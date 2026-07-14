Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plus bei Förderungen

Parteien kassierten mehr als 30 Millionen Euro

Oberösterreich
14.07.2026 12:23
Die Ausgaben für den politischen Betrieb im Linzer Landhaus stiegen vergangenes Jahr um 2,9 ...
Die Ausgaben für den politischen Betrieb im Linzer Landhaus stiegen vergangenes Jahr um 2,9 Prozent.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Debatten um den vor wenigen Tagen im Nationalrat beschlossenen Budget-Sparkurs sind kaum verebbt, da zeigt der aktuelle Förderbericht des Landes OÖ: Bei den hiesigen Landesparteien ist der Drang zum Sparen noch nicht angekommen. Sie gönnten sich im Vorjahr eine teils recht üppige Erhöhung der Förderungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie der online abrufbare – und seit heuer deutlich transparenter gestaltete – Förderbericht des Landes OÖ zeigt, wurden die sechs Landtagsparteien im Vorjahr mit rund 28,75 Millionen Euro gefördert. Dazu kamen 1,51 Millionen für die Landtagsklubs. Auch die Bildungseinrichtungen der Parteien bekamen – teils aus unterschiedlichen Ressorts – großzügige Förderungen.

Die Parteiförderung stieg insgesamt um 2,9 Prozent an, der weitaus größte Brocken ging mit 11,54 Millionen an die ÖVP. Dahinter rangiert die SPÖ mit knapp 6,03 Millionen Euro. Die FPÖ erhielt gut 5,54, die Grünen 3,39 Millionen Euro. Die MFG freute sich über 1,34 Millionen, die Neos über knapp 910.000 Euro.

7,5 Prozent Steigerung bei Landtagsklubs
Prozentuell durchaus üppig stieg mit plus 7,5 Prozent die Förderung für die Landtagsklubs. Der ÖVP-Klub bekam demnach gut 585.000 Euro, jener der FPÖ ca. 292.500 Euro. Der SPÖ-Klub lukrierte rund 301.300 Euro, jener der Grünen knapp 191.800 Euro. Die MFG-Fraktion erhielt knapp 79.800 Euro und der Neos-Klub etwas weniger als 54.800 Euro.

Auch bei den Förderungen der Bildungseinrichtungen der Parteien hatte die ÖVP mit 1,32 Millionen Euro die Nase vorn. Den Großteil davon heimste mit 942.000 Euro aus dem Ressort von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) die schwarze Bildungsakademie ein. Ein Förderminsu gab es indes bei den blauen Bildungseinrichtungen, die 720.000 statt 940.000 Euro (2024) erhielten.

Weniger bei Grünen, mehr bei SPÖ
Ebenfalls weniger als im Jahr davor erhielten 2025 die grünen Bildungseinrichtungen: 387.000 statt 376.000 Euro. Die roten Bildungseinrichtungen verzeichneten bei rund 652.000 Euro ein Plus von rund 44.000 Euro. Die Zuwendungen für Neos- und MFG-Einrichtungen stagnierten.

Lesen Sie auch:
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Nach „Krone“-Berichten
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
09.06.2026

Stichwort Neos: Als Reaktion auf den Bericht des Landes forderte deren Landessprecher Felix Eypeltauer, die Parteienförderung „einzufrieren“ und die automatische Inflationsanpassung im Landesbudget 2027 auszusetzen: Er habe dazu einen gemeinsamen Initiativantrag mit ÖVP und SPÖ vorgeschlagen, aber: „Weder ÖVP noch SPÖ waren bereit, diesen Antrag gemeinsam einzubringen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
14.07.2026 12:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
240.688 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.542 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
135.141 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1273 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
765 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
511 mal kommentiert
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Mehr Oberösterreich
Schwere Verletzungen
16-Jähriger prallte mit Motorrad gegen Holzzaun
Plus bei Förderungen
Parteien kassierten mehr als 30 Millionen Euro
Ladepark als Auslöser
Nachbarschaftskrach in kleinstem Ort des Landes
Mitten in der Stadt
Neuer Verkehrsknoten für 10.000 Fahrgäste ab 2033
Krone Plus Logo
Beraterin verrät:
Wen Unternehmen am Jobmarkt derzeit suchen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf