Parteien kassierten mehr als 30 Millionen Euro

Die Debatten um den vor wenigen Tagen im Nationalrat beschlossenen Budget-Sparkurs sind kaum verebbt, da zeigt der aktuelle Förderbericht des Landes OÖ: Bei den hiesigen Landesparteien ist der Drang zum Sparen noch nicht angekommen. Sie gönnten sich im Vorjahr eine teils recht üppige Erhöhung der Förderungen.