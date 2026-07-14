16-Jähriger prallte mit Motorrad gegen Holzzaun

Ein 16-Jähriger aus Rutzenham war mit seinem Motorrad am Montag gegen 17.30 Uhr im Bereich Reichering, Gemeinde Atzbach, unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 15-jähriger Freund aus Ottnang am Hausruck mit seinem Moped. Der 16-Jährige geriet plötzlich auf das Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Holzzaun. Augenzeugen verständigten umgehend die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe.