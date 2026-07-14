16-Jähriger prallte mit Motorrad gegen Holzzaun

Ohne Führerschein und Zulassung prallte am Montag ein 16-Jähriger aus Rutzenham mit einem Motorrad in Atzbach (OÖ) gegen einen Holzzaun. Augenzeugen riefen die Rettung. Der Schwerverletzte kam ins Vöcklabrucker Spital.
Ein 16-Jähriger aus Rutzenham war mit seinem Motorrad am Montag gegen 17.30 Uhr im Bereich Reichering, Gemeinde Atzbach, unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 15-jähriger Freund aus Ottnang am Hausruck mit seinem Moped. Der 16-Jährige geriet plötzlich auf das Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Holzzaun. Augenzeugen verständigten umgehend die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe.
Nicht zum Verkehr zugelassen
Der Jugendliche wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Erste Erhebungen ergaben, dass das Motorrad nicht zum Verkehr zugelassen war und der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist.
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