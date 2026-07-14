„Tunnelblick“ brachte Extremraser eine Mordanklage

Er sei ins Auto gestiegen und wollte einfach nur weit weg. Weil der Deutsche am 9. Februar auf der Welser Autobahn (A 25) aber eine Sperre missachtet hatte, wurde aus der Flucht vor Geldsorgen eine filmreife Flucht vor der Polizei: „Man kann sich das so vorstellen wie in Hollywoodstreifen“, so Anklägerin Kerstin Kutsam.