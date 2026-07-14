Nachbarschaftskrach in kleinstem Ort des Landes

Anrainerin sieht Rechte nicht gewahrt

Wambacher, bei den Neos als Kampagnenmanagerin beschäftigt, spart auch nicht mit Kritik an ÖVP-Bürgermeister Anton Helmberger. Bei der Direktion für Inneres und Kommunales legte sie eine Beschwerde ein: „Aus meiner Sicht hat die Gemeinde eine wesentliche Abweichung zwischen dem in der Bauverhandlung vorgestellten Projekt und der tatsächlich errichteten Ausführung nicht ordnungsgemäß geprüft. Sie hat die einseitige Änderung als zulässig behandelt, ohne eine neuerliche Bauverhandlung durchzuführen und ohne meine Nachbarrechte neuerlich zu wahren.“ Gastronom Baldinger schüttelt den Kopf: „Es ist alles rechtens. Statt dem Betonmantel habe ich mich für einen Container mit einer dicken Dämmwolle entschieden. Zwecks der Optik habe ich eine Holzverkleidung angebracht. Das Pultdach bietet die Möglichkeit für eine PV-Anlage.“