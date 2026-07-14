Birgit Zamulo: „Soll ich auf den Tod warten?“

Im Stück geht es auch um die Liebe. Sie haben selbst viel erlebt – Sie waren achtmal verheiratet.

Ja, das erscheint mir heute selbst völlig abstrakt. Aber ich habe mich immer mit Haut und Haaren in die Liebe gestürzt. Ich wollte alles: den Kindertraum vom Prinzen, der kommt und mit dem man für immer glücklich bleibt. Wenn der Traum jedoch geplatzt ist, habe ich nie begriffen, dass man danach an einer Beziehung weiterarbeiten muss. Das habe ich nie geschafft. Darum bin ich heute allein. Aber ich nehme das an. Das ist in Ordnung.