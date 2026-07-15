So macht man Einbrechern Strich durch die Rechnung

Wichtige Tipps

Die wichtigsten Tipps liegen auf der Hand: Türen, Fenster und Garagentore verschließen und absperren, auch wenn man nur kurz weg ist. Wer in den Urlaub fährt, sollte zudem das Eigenheim so aussehen lassen, als wäre jemand zu Hause.“ Behilflich seien etwa Zeitschaltuhren, ein von Nachbarn entleerter Briefkasten oder TV-Simulatoren. Auch Lichter mit Bewegungsmelder und Kameras im Außenbereich lohnen sich. Ebenso wichtig: aufmerksame Nachbarn. „In Engerwitzdorf dürften Gelegenheitstäter am Werk gewesen sein: Wenn die merken, dass die Bevölkerung sensibilisiert ist, ziehen sie weiter“, betont Meisinger. Bisher gab es dort tatsächlich keine weiteren Fälle mehr.