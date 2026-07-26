120 Reisende mussten in der Nacht evakuiert werden

Wer am Samstagabend auf der Zugstrecke zwischen Klagenfurt und Krumpendorf unterwegs war, hatte lange zu warten. Ein Passagierzug steckte fest. 120 Reisende wurden evakuiert.
Der Grund für die langen Wartezeiten war eine Oberleitungsstörung zwischen Klagenfurt Hauptbahnhof und Krumpendorf. Der Zugverkehr war von 19 Uhr bis nach Mitternacht unterbrochen. Schließlich wurde ein Schienenersatz eingerichtet. Doch die Passagiere im Zug steckten stundenlang fest.
Der Zug war in Richtung Salzburg unterwegs, als er gegen 19 Uhr mitten auf den Gleisen zum Stilstand kam. Erst um 21 Uhr war ein Hilfszug vor Ort. Fahrgäste konnten schließlich umsteigen und wurden zum Hauptbahnhof nach Klagenfurt gebracht.
Die ÖBB entschuldigte sich für die Umstände und veröffentlichte um 21.10 ein Update. Fernverkehrszüge wurden teilweise über Feldkirchen in Kärnten umgeleitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.