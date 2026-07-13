23-Jähriger stürzte von Klettersteig in den Tod

Tödlich endete ein Ausflug in die Berge für einen 23-jährigen Tschechen am Montag gegen Mittag. Der junge Mann war am Beginn des Postalm-Klettersteigs in die Klamm in Salzburg gestürzt. Trotz schneller Alarmierung der Bergrettung kam jede Hilfe zu spät.
Als die Bergretter beim verunglückten Tschechen eintrafen, konnten sie nur mehr seinen Tod feststellen. Im Anschluss wurde der Verstorbene von der Salzburger Flugpolizei geborgen. Wie es zum Unfall kommen konnte, wird derzeit noch durch die Alpinpolizei ermittelt.
„Wir haben im Sommer immer wieder Einsätze in Klettersteigen“, sagt Bergretterin Maria Riedler zur „Krone“. Um sicher unterwegs zu sein, braucht es eine entsprechende Routenplanung und Bergkenntnisse. Der Postalm-Steig selbst habe durchaus schwierige Stellen der Kategorien C und D.
„Bei noch unbekannten Steigen raten wir vorab zu einer Schulung durch Bergführer“, so Riedler. Im Sommer sollten zudem möglichst schattige Touren ausgesucht werden. „Um Mittag herum kann es sehr heiß sein. Viele sind dann erschöpft. Gerade bei Hitze ist es wichtig, früh zu starten.“
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