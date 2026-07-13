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Über zwei Monate

Flüchtiger Häftling verübte gleich 19 Straftaten

Salzburg
13.07.2026 11:34
Monate nach seiner Flucht wurde der Strafhäftling erwischt.
Monate nach seiner Flucht wurde der Strafhäftling erwischt.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Tennengauer (37) kehrte nach einem Freigang nicht mehr in seine Zelle in der Justizanstalt Puch zurück. Die freie Zeit nutzte er für Kriminalität: Zwei Monate lang konnte er unbehelligt 19 Straftaten verüben. Erst am 11. Juni wurde er festgenommen, berichtet die Salzburger Polizei erst jetzt.

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Laut dem Polizeibericht steht der 37-Jährige im Verdacht, zwischen 10. April und 7. Juni insgesamt 19 Straftaten begangen zu haben: mehrere Betrügereien, Diebstähle sowie einen versuchten Einbruchsdiebstahl. Im Detail geht es laut der Exekutive um „Einmietbetrügereien in verschiedenen Beherbergungsbetrieben sowie Internetbetrügereien über eine Verkaufsplattform“. Auch bei Trinkgeldkassen soll er sich bedient haben. Von 5000 Euro Gesamtschaden ist die Rede. Laut Polizei war der 37-Jährige am 16. April nach einem bewilligten Freigang nicht mehr ins Gefängnis zurückgekehrt. 

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Zu seinem kriminellen Vorleben wollte die Exekutive auf Nachfrage der „Krone“ nichts sagen. Auch nicht, weshalb er überhaupt eine Haftstrafe verbüßt. Zudem berichtete die Polizei erst jetzt von den Straftaten, obwohl der 37-Jährige bereits am 11. Juni festgenommen wurde. 

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