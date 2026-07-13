Flüchtiger Häftling verübte gleich 19 Straftaten

Laut dem Polizeibericht steht der 37-Jährige im Verdacht, zwischen 10. April und 7. Juni insgesamt 19 Straftaten begangen zu haben: mehrere Betrügereien, Diebstähle sowie einen versuchten Einbruchsdiebstahl. Im Detail geht es laut der Exekutive um „Einmietbetrügereien in verschiedenen Beherbergungsbetrieben sowie Internetbetrügereien über eine Verkaufsplattform“. Auch bei Trinkgeldkassen soll er sich bedient haben. Von 5000 Euro Gesamtschaden ist die Rede. Laut Polizei war der 37-Jährige am 16. April nach einem bewilligten Freigang nicht mehr ins Gefängnis zurückgekehrt.