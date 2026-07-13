Um so viel teurer ist der private Wohnungsmarkt

Der Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) hat die Statistik Austria mit einer Studie zur Entwicklung der Mieten beauftragt. Diese bestätigt die Rolle als „institutionalisierte Mietpreisbremse“. Die Ergebnisse zeigen weiters, dass Tirol eine Sonderrolle in Österreich einnimmt. Glücklich, wer in einer Wohnung einer Gemeinnützigen eine Bleibe gefunden hat ...