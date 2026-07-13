ÖVP-Stadtvize bekommt Tourismusagenden

„Dass die MA 1/07 im Rahmen einer Strukturreform in eine andere Abteilung gegeben werden soll, ist für mich inhaltlich durchaus nachvollziehbar“, meinte Brandstätter jetzt. Die beiden Politiker sagten auch eine Umsetzung des Arbeitsübereinkommens, die Einhaltung eines stabilen Budgets und einen konstruktiven Dialog bei der Erstellung des neuen Räumlichen Entwicklungskonzeptes zu.