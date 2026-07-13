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Christoph Brandstätter

ÖVP-Stadtvize bekommt Tourismusagenden

Salzburg
13.07.2026 16:49
Christoph Brandstätter wird für den Tourismus zuständig sein.
Christoph Brandstätter wird für den Tourismus zuständig sein.(Bild: Salzburger Volkspartei/Horn)
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Von Salzburg-Krone

Kurz, bevor Christoph Brandstätter (ÖVP) am Mittwoch zum Salzburger Vizebürgermeister gewählt wird, hat er sich mit Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) über die Aufgabenverteilung geeinigt. Das Ergebnis: Er bekommt die Tourismusagenden, muss dafür aber das Verkehrsrecht abgeben.

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In einem Gespräch am Montag haben Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) und sein designierter Vizebürgermeister Christoph Brandstätter (ÖVP) die zukünftige Aufgabenverteilung fixiert. „Als Vertrauensvorschuss übertrage ich dem neuen Vizebürgermeister von mir auch die Agenden der Salzburg Tourismus GmbH“, teilte Auinger danach mit.

Das Besondere: Dem Brandstätter-Vorgänger Florian Kreibich hatte Auinger nach der Regierungsbildung diese Aufgabe noch entzogen. Jetzt wandert sie doch zur ÖVP. Dafür muss Brandstätter das Verkehrs- und Straßenrechtsamt abgeben. Hier hatte es im Zuge der sommerlichen Durchfahrtssperren Diskussionen mit den anderen Parteien gegeben. 

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„Dass die MA 1/07 im Rahmen einer Strukturreform in eine andere Abteilung gegeben werden soll, ist für mich inhaltlich durchaus nachvollziehbar“, meinte Brandstätter jetzt. Die beiden Politiker sagten auch eine Umsetzung des Arbeitsübereinkommens, die Einhaltung eines stabilen Budgets und einen konstruktiven Dialog bei der Erstellung des neuen Räumlichen Entwicklungskonzeptes zu.

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