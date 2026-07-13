ÖVP-Stadtvize bekommt Tourismusagenden

Kurz, bevor Christoph Brandstätter (ÖVP) am Mittwoch zum Salzburger Vizebürgermeister gewählt wird, hat er sich mit Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) über die Aufgabenverteilung geeinigt. Das Ergebnis: Er bekommt die Tourismusagenden, muss dafür aber das Verkehrsrecht abgeben.
In einem Gespräch am Montag haben Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) und sein designierter Vizebürgermeister Christoph Brandstätter (ÖVP) die zukünftige Aufgabenverteilung fixiert. „Als Vertrauensvorschuss übertrage ich dem neuen Vizebürgermeister von mir auch die Agenden der Salzburg Tourismus GmbH“, teilte Auinger danach mit.
Das Besondere: Dem Brandstätter-Vorgänger Florian Kreibich hatte Auinger nach der Regierungsbildung diese Aufgabe noch entzogen. Jetzt wandert sie doch zur ÖVP. Dafür muss Brandstätter das Verkehrs- und Straßenrechtsamt abgeben. Hier hatte es im Zuge der sommerlichen Durchfahrtssperren Diskussionen mit den anderen Parteien gegeben.
„Dass die MA 1/07 im Rahmen einer Strukturreform in eine andere Abteilung gegeben werden soll, ist für mich inhaltlich durchaus nachvollziehbar“, meinte Brandstätter jetzt. Die beiden Politiker sagten auch eine Umsetzung des Arbeitsübereinkommens, die Einhaltung eines stabilen Budgets und einen konstruktiven Dialog bei der Erstellung des neuen Räumlichen Entwicklungskonzeptes zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.