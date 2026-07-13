Almen trocknen aus: „So extrem war es noch nie“

„Achtung! Akuter Wassermangel“ – diese Warnung prangt derzeit prominent auf der Webseite der Voisthalerhütte. Die beliebte Alpenvereins-Schutzhütte im Hochschwabgebiet auf rund 1650 Metern Seehöhe steht mit diesem Problem nicht alleine da. Die anhaltende Trockenheit – nach einem schneearmen Winter – lässt vielerorts in den steirischen Bergen Quellen nur schwach sprudeln oder überhaupt versiegen.