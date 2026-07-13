Drei Festnahmen in Salzburg nach Raubüberfall

Nach einem Raubüberfall Mitte Juni führte die Spur jetzt zu einem erst 14-jährigen Afghanen, einem 30-jährigen Türken und einem 36-jährigen Staatenlosen. Alle drei wurden festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Beim 14-Jährigen handelt es sich zudem um keinen Unbekannten.
Knapp einen Monat nach einem Raub in der Stadt Salzburg hat die Polizei nun drei Verdächtige festgenommen. Sie sollen am 14. Juni Bargeld und Suchtmittel erbeutet haben. Bei der Festnahme wehrte sich der 30-Jährige derart, dass er dabei einen Polizisten verletzte.
Gefährliche Drohung und Waffenverbot
Der 14-Jährige soll bereits am 10. Juni zwei Erwachsene mit einem Messer und einem Elektroschocker gefährlich bedroht haben. Wegen Gewaltdelikten gegen seine Schwester wurde zudem bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Alle drei Verdächtigen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Sie sind nicht geständig. Der 30-Jährige wurde zudem wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.
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