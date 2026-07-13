Drei Festnahmen in Salzburg nach Raubüberfall

Nach einem Raubüberfall Mitte Juni führte die Spur jetzt zu einem erst 14-jährigen Afghanen, einem 30-jährigen Türken und einem 36-jährigen Staatenlosen. Alle drei wurden festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Beim 14-Jährigen handelt es sich zudem um keinen Unbekannten.