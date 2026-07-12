Pflegelehrlinge bekommen nach Umbau neue Räume

An der Landesberufsschule 3 in Salzburg-Itzling wird umgebaut. Bereits im Herbst sollen die neuen Praxisräume für die Pflegelehrlinge bereit sein. Eine Krankenhaussituation und eine Wohnsituation sollen darin simuliert werden.
Fünf bisherige Klassenzimmer werden zu zwei Klassenzimmern und drei Praxisräumen umgebaut.
Bislang mussten Lehrlinge aus Salzburg Teile ihrer Ausbildung an der Berufsschule in Innsbruck absolvieren, da es keine geeigneten Möglichkeiten in Salzburg gab.
Das ändert sich nun: Im Schuljahr 2026/2027 sollen bereits die ersten Lehrgänge starten können.
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