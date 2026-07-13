„Das war die beste Ausgabe aller Zeiten“

Müde, aber glücklich erreichte die „Krone“ Manuel Reifenauer am Sonntag. Schlaf war für den Chef des Electric Love Festivals in den vergangenen Tagen fast ein Fremdwort. „Aber das nimmt man in Kauf, wenn es so gut läuft“, lacht der Salzburger, der sich mit der heurigen Edition der Mega-Veranstaltung mehr als zufrieden zeigte. „Es war die beste Ausgabe, die wir je hatten. Mein Resümee fällt sehr positiv aus.“