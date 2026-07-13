„Das war die beste Ausgabe aller Zeiten“

Das Electric Love Festival 2026 ist Geschichte, am Sonntag ging es für Tausende Camper zurück nach Hause. Die „Krone“ sprach mit Veranstalter Manuel Reifenauer über die heurige Ausgabe und das Fazit des Chefs fiel sehr positiv aus.
Müde, aber glücklich erreichte die „Krone“ Manuel Reifenauer am Sonntag. Schlaf war für den Chef des Electric Love Festivals in den vergangenen Tagen fast ein Fremdwort. „Aber das nimmt man in Kauf, wenn es so gut läuft“, lacht der Salzburger, der sich mit der heurigen Edition der Mega-Veranstaltung mehr als zufrieden zeigte. „Es war die beste Ausgabe, die wir je hatten. Mein Resümee fällt sehr positiv aus.“
Bunt als Highlight
Wie für viele Fans zählte auch für ihn der Auftritt von Bunt – der Deutsche brachte wie bereits berichtet seine Mama auf die Bühne – zu den größten Highlights. „Man merkt bei ihm, dass das ELF einen besonderen Platz in seinem Herzen hat.“
Nach einer kurzen Verschnaufpause richtet sich Reifenauers Blick bereits auf die Ausgabe im kommenden Jahr, für die schon am Donnerstag der Vorverkauf beginnt. Der Chef sieht immer noch Raum für Verbesserungen. „Wir müssen uns die Verteilung der Menschen auf dem Gelände genauer ansehen. Auch beim Thema Verkehr gibt es mit Sicherheit noch Luft nach oben.“
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