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Projekt abgeschlossen

„Sehr wichtig“: Neuer Kletterturm für Bergrettung

Salzburg
13.07.2026 21:00
Einer der ersten am neuen Kletterturm: Manfred Grabner.
Einer der ersten am neuen Kletterturm: Manfred Grabner.(Bild: Bergrettung Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Bergrettung Salzburg verfügt ab sofort über einen neuen mobilen Kletterturm, der künftig bei zahlreichen Veranstaltungen im gesamten Bundesland zum Einsatz kommen wird. Das neue Gerät ersetzt den bisherigen Turm, der nach knapp zwei Jahrzehnten treuer Dienste außer Betrieb genommen wurde.

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Mit der Neuanschaffung wurde in diesem Jahr ein wichtiges Projekt umgesetzt. Am vergangenen Wochenende erfolgte schließlich die feierliche Einweihung des mobilen Kletterturms, der künftig sowohl bei Öffentlichkeitsveranstaltungen als auch bei Nachwuchsaktionen eingesetzt werden soll.

„Neuer Turm für uns sehr wichtig“
Geschäftsstellenleiter Manfred Grabner, der das Projekt federführend begleitete, zeigte sich erfreut über die erfolgreiche Umsetzung. „Der neue Turm ist für uns und unsere Veranstaltungen sehr wichtig“, sagte Grabner am Montag der „Krone“. 

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Anders als beim Vorgängermodell ist der neue Kletterturm sogar von allen vier Seiten bekletterbar. 

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