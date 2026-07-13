Anzeigen wegen Drogen und Drohnen-Flügen

Nach dem Electric Love Festival zieht jetzt die Polizei Einsatz-Bilanz: Fahrzeuglenker mussten zu insgesamt 900 Alkotests und 120 Drogenvortests. 14 Gramm Kokain und weitere Drogen wurden sichergestellt. Außerdem gab es acht Anzeigen gegen Personen, die Drohnen steigen ließen.
Die Polizei betont, dass das ELF bei einem großen Andrang von rund 143.000 Besuchern friedlich verlief. Einsatzorganisationen und die Exekutive standen während des Festivals im laufenden Austausch.
900 Alko- und 120 Drogenvortests wurden bei Schwerpunktkontrollen auf den Zu- und Abfahrten durchgeführt. Es gab 78 Anzeigen.
Bei Drogenkontrollen gab es 31 Anzeigen. Sichergestellt wurden 14 Gramm Kokain, elf Gramm Cannabis, weiters kleine Mengen von MDMA, Cetamin und Ecstasy-Tabletten.
Weitere Anzeigen wegen Diebstahl, Körperverletzung und Drohnen-Flügen
Außerdem gab es einige wenige Fälle von angezeigter Körperverletzung oder Diebstählen. Und: Acht Privatpersonen ließen ohne Genehmigung Drohnen über das Festivalgelände steigen. Auch KO-Tropfen seien beim Festival im Umlauf gewesen, dabei blieb es aber bei Vermutungen, so die Polizei.
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