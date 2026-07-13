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ELF: Polizei-Bilanz

Anzeigen wegen Drogen und Drohnen-Flügen

Salzburg
13.07.2026 13:00
Abreise beim Electric Love Festival
Abreise beim Electric Love Festival(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach dem Electric Love Festival zieht jetzt die Polizei Einsatz-Bilanz: Fahrzeuglenker mussten zu insgesamt 900 Alkotests und 120 Drogenvortests. 14 Gramm Kokain und weitere Drogen wurden sichergestellt. Außerdem gab es acht Anzeigen gegen Personen, die Drohnen steigen ließen. 

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Die Polizei betont, dass das ELF bei einem großen Andrang von rund 143.000 Besuchern friedlich verlief. Einsatzorganisationen und die Exekutive standen während des Festivals im laufenden Austausch.  

900 Alko- und 120 Drogenvortests wurden bei Schwerpunktkontrollen auf den Zu- und Abfahrten durchgeführt. Es gab 78 Anzeigen. 

Bei Drogenkontrollen gab es 31 Anzeigen. Sichergestellt wurden 14 Gramm Kokain, elf Gramm Cannabis, weiters kleine Mengen von MDMA, Cetamin und Ecstasy-Tabletten. 

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Weitere Anzeigen wegen Diebstahl, Körperverletzung und Drohnen-Flügen
Außerdem gab es einige wenige Fälle von angezeigter Körperverletzung oder Diebstählen. Und: Acht Privatpersonen ließen ohne Genehmigung Drohnen über das Festivalgelände steigen. Auch KO-Tropfen seien beim Festival im Umlauf gewesen, dabei blieb es aber bei Vermutungen, so die Polizei. 

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