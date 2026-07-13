Anzeigen wegen Drogen und Drohnen-Flügen

Weitere Anzeigen wegen Diebstahl, Körperverletzung und Drohnen-Flügen

Außerdem gab es einige wenige Fälle von angezeigter Körperverletzung oder Diebstählen. Und: Acht Privatpersonen ließen ohne Genehmigung Drohnen über das Festivalgelände steigen. Auch KO-Tropfen seien beim Festival im Umlauf gewesen, dabei blieb es aber bei Vermutungen, so die Polizei.