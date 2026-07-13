Gemeinden bauen aus: Mehr Raum für die Kleinsten

Der eingeschoßige Neubau in St. Martin am Tennengebirge bietet Platz für zwei zusätzliche Gruppen- und zwei Bewegungsräume. „Wir verbessern mit dem Zubau das Umfeld für die Kleinsten und zugleich die Arbeitsbedingungen für das pädagogische Personal“, betont Bürgermeister Johannes Schlager (ÖVP). Und Thomas Maierhofer vom Bauträger „Salzburg Wohnbau“ ergänzt: „Der Holzbau schafft ein angenehmes und nachhaltiges Lern- und Betreuungsumfeld.“