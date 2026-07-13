Gemeinden bauen aus: Mehr Raum für die Kleinsten

In vielen Salzburger Gemeinden ist aktuell der Platz für die Kinderbetreuung knapp. In St. Martin am Tennengebirge wurde der Kindergarten jetzt erweitert und gerade offiziell eingeweiht.
Der eingeschoßige Neubau in St. Martin am Tennengebirge bietet Platz für zwei zusätzliche Gruppen- und zwei Bewegungsräume. „Wir verbessern mit dem Zubau das Umfeld für die Kleinsten und zugleich die Arbeitsbedingungen für das pädagogische Personal“, betont Bürgermeister Johannes Schlager (ÖVP). Und Thomas Maierhofer vom Bauträger „Salzburg Wohnbau“ ergänzt: „Der Holzbau schafft ein angenehmes und nachhaltiges Lern- und Betreuungsumfeld.“
Insgesamt wurden in die Erweiterung und Modernisierung 3,3 Millionen Euro investiert. Das Land Salzburg unterstützte mit 1,8 Millionen Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.