Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schöner geht‘s nicht“

Nach dem Heimsieg tritt Urgestein künftig kürzer

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.07.2026 07:00
Peter Stankovic überreichte Gregor Mühlberger die Trophäe für den Gesamtsieg bei der Tour of ...
Peter Stankovic überreichte Gregor Mühlberger die Trophäe für den Gesamtsieg bei der Tour of Austria.(Bild: EXPA/ Reinhard Eisenbauer)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Die 75. Edition der Tour of Austria markierte nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte der Rundfahrt. Sondern auch ein echtes „Tourgestein“ gab seinen Abschied auf Raten bekannt. Peter Stankovic wird in Zukunft kürzertreten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Aufhören, wenn es am schönsten ist – dieses Motto nahm sich Peter Stankovic zu Herzen. Seit vielen Jahren ist die Tour of Austria untrennbar mit dem Pongauer verbunden. Am Sonntag nach der fünften Etappe, die nach Wien führte, verkündete der Tausendsassa seinen Abschied.

„Ich werde die Rundfahrt künftig nicht mehr im Tross begleiten“, erklärte der 73-Jährige. Ab einem gewissen Alter müsse man die Jungen ranlassen, sagte Stankovic, der beim größten Radsport-Event Österreichs etwa für einen reibungslosen Ablauf bei den Bahnübergängen sorgte.

Zitat Icon

Ich wollte immer hören: „Ohne dich geht es nicht.“ Das habe ich dann auch gehört.

Peter Stankovic lässt jetzt den Jungen den Vortritt

„Da wird sicher Wehmut dabei sein“
Das „Tourgestein“ erlebte einen Abschluss aus dem Bilderbuch. Stankovic übergab dem Gesamtsieger Gregor Mühlberger auf dem Podest die Trophäe. „Das hat sich tatsächlich so ergeben. Schöner geht es nicht“, freute sich der Tausendsassa, der ehrlich zugab: „Wenn ich die Fahrer künftig vorbeirauschen sehe, wird bei mir sicher Wehmut dabei sein.“

Lesen Sie auch:
Bei der Tour of Austria kümmert sich der 72-Jährige auch um die Bahnübergänge.
„Leben für den Sport“
Rad-Tausendsassa: „Das alles ist mein Herzblut“
10.07.2025

Endgültig ist der Abschied aber doch nicht. Schließlich wird St. Johann/Alpendorf abwechselnd mit der Stadt Salzburg in den kommenden Jahren fest im Rundfahrt-Kalender verankert sein. „Da werde ich mich natürlich voll reinhauen“, versprach Stankovic. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
13.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
223.372 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
152.641 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
132.021 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
781 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
714 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
654 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
„Schöner geht‘s nicht“
Nach dem Heimsieg tritt Urgestein künftig kürzer
„Ich bin enorm stolz“
Mühlberger: Erster Heimsieg bei Ö-Tour seit 2013
Enten im Höhenflug
„Das Ziel ist natürlich der erstmalige Titel!“
Sport Tv Logo
Mega-Umbruch
Bei Red Bull Salzburg wird‘s für große Namen eng
Leichtathletik
Nach zehn Jahren am Wasser jetzt auf Bahn zuhause

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf