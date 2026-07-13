Nach dem Heimsieg tritt Urgestein künftig kürzer

„Da wird sicher Wehmut dabei sein“

Das „Tourgestein“ erlebte einen Abschluss aus dem Bilderbuch. Stankovic übergab dem Gesamtsieger Gregor Mühlberger auf dem Podest die Trophäe. „Das hat sich tatsächlich so ergeben. Schöner geht es nicht“, freute sich der Tausendsassa, der ehrlich zugab: „Wenn ich die Fahrer künftig vorbeirauschen sehe, wird bei mir sicher Wehmut dabei sein.“