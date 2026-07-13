Patrick Greil: „Da müsste schon viel passieren“

Patrick Greil war in der abgelaufenen Saison bei Altach das Um und Auf. Der 29-jährige Salzburger sammelte insgesamt bärenstarke 21 Scorerpunkte und sprach mit der „Krone“ über einen möglichen Wechsel in diesem Sommer.
Nach schwierigen Jahren bei Sandhausen wechselte Patrick Greil im vergangenen Jahr nach Altach. Und für die Vorarlberger erwies sich der Salzburger als absoluter Goldgriff. Denn auch dank seiner überragenden Leistungen kam man bis ins Cup-Finale und schaffte in der Bundesliga das Ziel Klassenerhalt. Der 29-Jährige erzielte 15 Tore und lieferte sechs Vorlagen.
Ein Wechsel zu einem größeren Klub im Sommer wäre daher keine Überraschung. Aber: „Ich habe kein Bedürfnis mich zu verändern, denn ich spüre viel Vertrauen von Altach und werde wertgeschätzt. Ich fahre jeden Tag gerne ins Training und habe Spaß am Fußball. Für einen Wechsel müsste daher schon viel passieren“, bekennt sich Greil zum Verein aus dem Ländle.
Nirgends so schön wie in Österreich
Die eine oder andere lose Anfrage hätte es zwar gegeben, doch etwas richtig Konkretes war nicht dabei. Zudem fühlt sich der Salzburger mit seiner Familie im Westen Österreichs ohnehin pudelwohl. „Wir wissen schon, wie schön wir es hier haben. Es gibt nicht viele Orte, die zum Leben so toll sind. Das spielt für mich schon auch eine große Rolle“, sagt der Mittelfeldspieler im Gespräch mit der „Krone“.
Mit seinen Teamkollegen befindet er sich derzeit mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, zuletzt gab es eine knappe 1:2-Niederlage samt Greil-Tor gegen den Ex-Bundesligisten Heidenheim (mit dem Salzburger Paul Tschernuth im Tor).
Froh ist der ehemalige Anif-Spieler, dass Altach die wichtigsten Stützen für die neue Saison halten konnte. Auch deswegen ist Greil guter Dinge, dass man am Ende erneut den Klassenerhalt bejubeln kann. „Wir müssen uns in einigen Dingen natürlich noch steigern, aber ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
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