Patrick Greil: „Da müsste schon viel passieren“

Nirgends so schön wie in Österreich

Die eine oder andere lose Anfrage hätte es zwar gegeben, doch etwas richtig Konkretes war nicht dabei. Zudem fühlt sich der Salzburger mit seiner Familie im Westen Österreichs ohnehin pudelwohl. „Wir wissen schon, wie schön wir es hier haben. Es gibt nicht viele Orte, die zum Leben so toll sind. Das spielt für mich schon auch eine große Rolle“, sagt der Mittelfeldspieler im Gespräch mit der „Krone“.