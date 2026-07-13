Waldbrand am Adneter Riedl ist gelöscht

Die Trockenheit im Gelände erhöht weiter die Brandgefahr: Am Adneter Riedl im Gemeindegebiet von Hallein kam es am Montag zu einem Brandalarm. „Der Boden hat auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern gebrannt“, informiert der Halleiner Ortsfeuerwehrkommandant Sebastian Wass.