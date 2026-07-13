Waldbrand am Adneter Riedl ist gelöscht

Feuer brach Montagvormittag in einem Waldstück am Adneter Riedl aus: Löschkräfte aus Adnet und Hallein waren im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden.
Die Trockenheit im Gelände erhöht weiter die Brandgefahr: Am Adneter Riedl im Gemeindegebiet von Hallein kam es am Montag zu einem Brandalarm. „Der Boden hat auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern gebrannt“, informiert der Halleiner Ortsfeuerwehrkommandant Sebastian Wass.
Die Feuerwehr Hallein war mit 22 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurde sie von 28 Floriani aus Adnet. Wass: „Wir haben alles abgelöscht, dann auch den Boden mit Waldbrandwerkzeug geöffnet und umgegraben.“
Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Weil dort eine Aussichtsbank steht, liegt aber die Vermutung nahe, dass eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarette der Auslöser war.
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