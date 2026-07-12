Radtunnel entschärft Gefahrenstelle in Anthering

Vom Geh- und Radweg auf die Straße ausweichen – und das ausgerechnet an einer viel befahrenen Straße. Damit soll in Anthering bald Schluss sein, schon kommende Woche rollen beim Knoten Süd an der Antheringer Landesstraße (L253) die Bagger an.
Los geht es mit den Bauarbeiten bereits am Montag. Ab dem Herbst sollen dort dann die Bushaltestelle Großlehen und das Gewerbegebiet auch für Fußgänger und Radfahrer nahtlos vom Ortszentrum aus erreichbar sein.
Neben einem Radtunnel wird dabei am Straßenknoten auch die Brücke generalsaniert. Zudem soll der Straßenbelag ausgebessert und die Bushaltestelle modernisiert werden. Insgesamt investiert das Land Salzburg hier 980.000 Euro.
Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll sieht in den Baumaßnahmen einen aktiven Beitrag zur Verkehrssicherheit und für die Zukunft der Gemeinde Anthering.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.