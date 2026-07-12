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Für 980.000 Euro

Radtunnel entschärft Gefahrenstelle in Anthering

Salzburg
12.07.2026 13:30
Bald wird es hier für Radler und Fußgänger sicherer.
Bald wird es hier für Radler und Fußgänger sicherer.(Bild: Susi Berger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Vom Geh- und Radweg auf die Straße ausweichen – und das ausgerechnet an einer viel befahrenen Straße. Damit soll in Anthering bald Schluss sein, schon kommende Woche rollen beim Knoten Süd an der Antheringer Landesstraße (L253) die Bagger an.

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Los geht es mit den Bauarbeiten bereits am Montag. Ab dem Herbst sollen dort dann die Bushaltestelle Großlehen und das Gewerbegebiet auch für Fußgänger und Radfahrer nahtlos vom Ortszentrum aus erreichbar sein.

Neben einem Radtunnel wird dabei am Straßenknoten auch die Brücke generalsaniert. Zudem soll der Straßenbelag ausgebessert und die Bushaltestelle modernisiert werden. Insgesamt investiert das Land Salzburg hier 980.000 Euro.

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